El elevado número de votos por correo en las elecciones de Estados Unidos dificulta un recuento rápido y plantea dudas jurídicas

El voto por anticipado en las elecciones que se celebran en Estados Unidos alcanzó un récord al superar los 100 millones de sufragios, impulsado por la pandemia del coronavirus, según la organización U.S. Elections Project. La institución de la Universidad de Florida indicó que los votos por anticipado suman ya 100.796.871 en total, de los que 35,9 millones corresponden a votos en persona registrados en las jornadas anteriores y otros 64,8 millones a votos por correo. Con esta cifra, sumada a los sufragios que depositen los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

Retrasos en el voto por correo

El Servicio Postal de Estados Unidos está transportando un número inferior de votos por correo del que debería con el fin de que estos lleguen a tiempo para poder ser contabilizados en algunos de los estados clave en los que está en juego el resultado de las elecciones presidenciales, según informa la CNN, que cita archivos judiciales que pueden iniciar una investigación.

Retrasos en estados clave

El proceso de transporte de los votos está siendo inferior al previsto, entre otros estados en Michigan, Wisconsin, Georgia, New Hampshire y Maine, donde todas las papeletas que lleguen después de la jornada electoral no serán contabilizadas. Según el Servicio Postal, a nivel nacional el traslado de votos a tiempo cayó el domingo y el lunes, en comparación con el viernes, pasando del 91 por ciento al 90 por ciento. El descenso en el servicio se había notificado por primera vez el miércoles, cuando se informó que era del 97 por ciento, según CNN. En el caso del distrito de Atlanta, en Georgia, se entregó menos del 52 por ciento de los votos por correo a tiempo el domingo y el lunes, mientras que en Carolina del Norte la cifra fue del 69 por ciento, los dos datos más bajos a nivel nacional. En el caso de Pensilvania, uno de los estados que podría inclinar la balanza en estas elecciones, se llegó al 80 por ciento. Desde el Servicio Postal aclaran que no todos los votos enviados por correo siguen el proceso normal, sino que en algunas oficinas postales directamente se han sellado y entregado directamente a las juntas electorales para que puedan ser incluidos en el recuento. El organismo ha justificado las demoras en el reparto a la falta de personal por la pandemia.