EEUU está en alerta y se prepara para un ataque que ve "inevitable" y "significativo" por parte de Irán

"Inevitable". La administración de Joe Biden está convencida de que el ataque del pasado lunes contra el consulado iraní en Siria tendrá respuesta violenta por parte de Irán, en este ataque fallecieron el máximo responsable de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, y su segundo, el general de brigada Mohamed Hadi Haj Rahimi. EEUU está en alerta y se prepara de forma activa ante ese escenario.

En el ataque al consulado iraní en Siria murieron 7 guardias revolucionarios y debido a la alianza de EEUU e Israel, Teherán señaló directamente a Washington. Según publica CNN, basándose en las declaraciones que les han dado miembros de la administración de Joe Biden, también Israel coincide que esa respuesta violenta es "inevitable" y que sería "significativa". Un alto funcionario del Gobierno de Biden confirmó a la agencia de noticias EFE que tanto Joe Biden como Benjamín Netanyahu el pasado jueves durante su conversación trataron estas amenazas y asegura que sus equipos están en "contacto regular y continuo desde entonces". "Estados Unidos apoya plenamente la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán. No iré más allá dada la sensibilidad del tema y la información basada en fuentes de inteligencia", dijo.

Desde Irán ya se advirtió de que el ataque no quedaría impune y de que Israel iba a pagar por ello. El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió a través de un comunicado de que el país iba a ser castigado y de que conseguirían que se arrepienta "de este crimen y de otros similares, con la ayuda de Dios".

El del pasado lunes es el ataque más sangriento contra militares iraníes en Siria en lo que va de año. El Pentágono aseguró esta semana que Estados Unidos no recibió aviso de Israel y "no apoya ataques a sedes diplomáticas", y añadió que el Departamento de Defensa ha usado canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tiene nada que ver con el ataque.

