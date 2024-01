El duro mensaje de la presentadora Sara Sidner tras anunciar que padece cáncer: "Es difícil decirlo en voz alta"

La popular periodista Sara Sidner ha anunciado que padece cáncer de mama. La presentadora ha aprovechado la despedida del informativo de la cadena 'CNN' para hacerlo público.

"Al terminar nuestra transmisión, tengo un comentario personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor, tómense un segundo, para recordar los nombres de ocho mujeres que conocen. Sólo ocho. Cuéntenlas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas cáncer de mama. Yo soy esa una de cada ocho en mi grupo de amigas", reveló la presentadora.

"No he estado enferma nunca. No fumo, raramente bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase tres", aseguró mientras subía el nivel de emoción en sus palabras. "Es difícil decirlo en voz alta. Estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiaciones y una doble mastectomía", señaló.

Sidner explicó que padece un cáncer de mamá en estadio tres y que, a pesar de la agresividad de este tipo de cáncer, ya no es una "sentencia de muerte para la mayoría de las mujeres" que lo padecen.

La periodista utilizó el espacio para animar a todas las mujeres a realizarse a mamografías y autoexploraciones para poder tener un diagnóstico precoz.

Hay algo que nunca podría haber predicho que me pasaría. Le he dado gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida. Yo sigo locamente enamorada de esta vida y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora", añadió.

Tipos de cáncer de mama

El cáncer de mama empieza en los tejidos mamarios, pero el lugar exacto dentro de ese tejido puede ser diferente, por lo que se divide en dos tipos principales:

Carcinoma ductal es el que comienza en los conductos que llevan leche hasta el pezón. Es el tipo más habitual.

Carcinoma lobulillar empieza en los lobulillos, donde se produce la leche.

Síntomas de cáncer de mama

Estos cambios y transformaciones en las células transcurren durante varios años hasta que se forma el tumor. La fase inicial del cáncer se llama fase preclínica, cuando aún no aparece ningún tipo de síntomas.

Pasado el tiempo aparecen los síntomas del cáncer de mama que nos advierten de la presencia de la enfermedad: