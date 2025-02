Las duras imágenes del "peor tiroteo de la historia de Suecia": "El chico que estaba a mi lado no paraba de sangrar"

Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo en un centro de educación para adultos en Örebro, Suecia. Entre los fallecidos estaría el propio atacante, que se habría disparado a sí mismo. Según la Policía, de momento no han encontrado ninguna conexión de este ataque con algún objetivo terrorista, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan novedades. Las imágenes del momento son aterradoras.

Varios testigos han grabado el sonido de los disparos desde las ventanas. El tiroteo ha ocurrido alrededor de las 13:30 horas. La Policía sigue desplegada en la zona, a la espera de recabar más pruebas para la investigación. Este es el tiroteo con peores efectos en la historia de Suecia. La conmoción es enorme en el país. La Policía sospecha que el tirador ha actuado solo, y asegura que no estaba fichado. Desconocen la motivación del ataque.

Un hombre de 35 años, vecino de esa misma localidad, recorrió los pasillos del colegio abriendo fuego contra alumnos y profesores. En el exterior la gente corría y en el interior algunos se refugiaban bajo los pupitres. "El chico que estaba a mi lado recibió un disparo... sangraba mucho", decía una de las testigos.

Cuando las autoridades lograron acceder al recinto encontraron varios cadáveres. "La policía no lo conocía de antes. No tenía conexiones con grupos delictivos. Creemos que el atacante actuó en solitario", asevera el jefe de la Policía Local, Roberto Eid Forest. La Policía ha registrado la casa del tirador. Tenía licencia de armas. A la hora del ataque había pocos alumnos en la escuela. Muchos estaban en sus casas preparando un examen.

Oleada de tiroteos

Suecia se enfrenta a una oleada de tiroteos derivados de un problema de delincuencia de bandas. El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, condenado los hechos y califica de "muy grave" el tiroteo.

Según el Consejo Nacional Sueco de Prevención del Delito, entre 2010 y 2022 murieron diez personas en siete incidentes de violencia mortal en centros escolares. En uno de los casos más sonados de la última década, un agresor de 21 años mató a un profesor y a un niño e hirió a otros dos en 2015, movido por motivos racistas.

