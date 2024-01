Dos gemelas separadas al nacer se reencuentran por un vídeo de TikTok

Ano y Amy son dos jóvenes georgianas que comparten el mismo rostro. Sin embargo, no se conocían hasta hace poco, cuando un vídeo viral en TikTok las puso en contacto. Su historia es digna de un guion de Hollywood: nacieron como gemelas idénticas, pero fueron arrebatadas de su madre biológica, quien creyó que habían fallecido, y entregadas a diferentes familias adoptivas.

Ano y Amy crecieron sin saber nada la una de la otra, hasta que el destino les dio una sorpresa.

Un primer encuentro a través de televisión

Todo empezó cuando Amy, que vive cerca del Mar Negro, vio en la televisión a una chica que bailaba en el programa Georgia's Got Talent y se quedó impactada por su parecido, era Ano, su hermana gemela, pero aún no lo sabía. Se lo comentó a sus padres adoptivos, pero ellos no le dieron importancia.

Un vídeo en TikTok

Tuvieron que pasar varios años más hasta que en 2021, Amy subió un vídeo a TikTok donde mostraba cómo se hacía un piercing en la ceja. En la capital, Tbilisi, un chico reconoció a la chica del vídeo como una amiga suya, Ano Sartania, y le avisó de la existencia de su doble. Ano se puso a investigar y tras indagar a través de varios grupos de Facebook y WhatsApp logró dar con Amy.

El tráfico ilegal de bebés en Georgia

Al hablar con sus familias, las dos chicas descubrieron que eran adoptadas y que habían sido víctimas de una trama de tráfico de bebés. Su madre biológica había dado a luz en un hospital donde le mintieron sobre el destino de sus hijas. Las dos familias adoptivas habían pagado por llevarse a las niñas, creyendo que eran huérfanas o abandonadas.

Georgia atravesaba una situación de caos y pobreza en aquel entonces y el personal sanitario estaba implicado en el negocio ilegal. Ano y Amy se han reencontrado después de 19 años y ahora buscan juntas a su madre verdadera a la que le dijeron que las gemelas habían muerto al nacer.