Trump carga contra Amazon y le acusa de destruir empleos en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado a Amazon a través de su cuenta personal de Twitter acusándole de destruir empleos. El mandatario asegura que pueblos, ciudades y estados "están sufriendo" ya que se están "perdiendo muchos empleos".

"Amazon está haciendo un gran daño a todos minoristas que pagan sus impuestos. Pueblos, ciudades y estados a lo largo de Estados Unidos están siendo dañados - ¡muchos empleos se están perdiendo!", este ha sido el mensaje de Trump contra la compañía.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!