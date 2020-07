Donald Trump recuerda que incluso los demócratas no confiaban en James Comey y querían su salida

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que incluso los demócratas habían perdido la confianza en el ya exdirector del FBI James Comey, a quien despidió por sorpresa este martes, y querían su salida, al prometer que será reemplazado por alguien que devolverá el "prestigio" a esa agencia. "¡Los demócratas han dicho algunas de las peores cosas sobre James Comey, incluyendo el hecho de que debería ser despedido, pero ahora juegan a estar tristes!", tuiteó Trump.

Según Trump, el hasta ahora director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien lideraba una investigación sobre los posibles lazos de la campaña del magnate con Rusia en las elecciones de 2016 y fue despedido de forma fulminante este martes, "perdió la confianza de casi todo el mundo en Washington, tanto republicanos como demócratas". "¡Cuando las cosas se calmen, me lo agradecerán!", agregó Trump sobre su decisión de despedir a Comey.

Comey "será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho mejor, devolviendo el espíritu y el prestigio del FBI", remarcó el presidente. Asimismo, Trump retuiteó un artículo del blog conservador Drudge Report sobre 10 "grandes escándalos" del FBI ocurridos bajo la dirección de Comey. Según explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, al informar este martes del despido de Comey, Trump "actuó basándose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions".

El propio Trump envió una carta a Comey, quien se encontraba de viaje en California cuando estalló la noticia, en la que le informó de su destitución "con efecto inmediato". "Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aun así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el FBI", dice Trump en esa carta, en aparente alusión a la pesquisa sobre los supuestos nexos entre su campaña y Rusia.

De acuerdo con Rosenstein, el ya exjefe del FBI perdió su empleo por violar los principios del Departamento de Justicia al hablar públicamente sobre la investigación del manejo del correo electrónico por parte de Hillary Clinton cuando ejercía como secretaria de Estado (2009-2013). Tras el despido de Comey, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha pedido que se nombre un fiscal especial independiente que dirija las investigaciones sobre los posibles vínculos entre la campaña electoral de Trump y Rusia.