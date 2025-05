Donald Trump exige investigar a varios famosos que apoyaron a Kamala Harris en las elecciones

Nuevo anuncio de Donald Trump. En esta ocasión vinculado con famosos que apoyaron a su rival en las elecciones.

El presidente de Estados Unidos ha anunciado este lunes que pedirá una gran investigación en torno a posibles pagos por parte de la candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca en las elecciones del 2024, Kamala Harris, a diversos famosos que respaldaron su campaña. "Los candidatos no pueden pagar por respaldos, que es lo que hizo Kamala, bajo la cobertura de pagar por entretenimiento. Además, esto fue algo muy caro y un intento desesperado de reforzar de forma artificial su escasa afluencia de público", ha manifestado en su cuenta en la red social Truth Social.

"No es legal. Para estos artistas antipatrióticos, fue simplemente una forma corrupta e ilegal de aprovecharse de un sistema roto", ha destacado, antes de cargar nuevamente contra el cantante Bruce Springsteen por sus recientes críticas contra el presidente estadounidense durante un concierto en Londres.

El cantante, conocido tanto por su activismo político como por su trayectoria musical, criticó a Trump en una actuación en Mánchester, Inglaterra. "Mi hogar es Estados Unidos, un faro de esperanza y libertad durante 250 años, pero actualmente está en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora", afirmó el artista ante miles de asistentes. Además, hizo un llamado a la acción cívica: "Pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia americana que alcen la voz contra el autoritarismo y dejen que la libertad suene".

Ahora, el presidente de Estados Unidos se pregunta "cuánto pagó Kamala Harris a Bruce Springsteen por su pobre actuación durante su campaña a presidenta" y "¿Por qué aceptó ese dinero si es tan fan suyo? ¿No se trata de una contribución grande e ilegal a la campaña? ¿Qué pasa con Beyoncé? ¿Cuándo dinero fue a Oprah y Bono?".

Madre de Beyoncé

Por su parte, la madre de Beyoncé, Tina Knowles, negó también en noviembre que la cantante hubiera recibido diez millones de dólares (unos 8,9 millones de euros) para aparecer en un acto de campaña, unas acusaciones vertidas también contra otros cantantes y artistas que participaron en los eventos organizados por la demócrata durante su candidatura.

Otras críticas de Bruce a Trump

No es la primera vez que Bruce Springsteen critica sin tapujos al ahora presidente estadounidense.

En plena época de pandemia, el cantante pidió a Donald Trump que hiciera uso de "una maldita mascarilla" y fue muy crítico con la gestión que hizo el gobierno estadounidense de la pandemia de coronavirus, que causó cerca de 120.000 fallecidos en el país.

Springsteen lamentó por aquel entonces, en declaraciones en su programa de radio 'From His Home to Yours', el rastro de muertes que el coronavirus estaba dejando en el país más golpeado por la pandemia era una "deshonra nacional". "Esas vidas merecían algo mejor que ser tan solo estadísticas incómodas para el intento de reelección de nuestro presidente", señalaba el cantante, que se dirigía directamente al presidente: "Voy a empezar enviando un mensaje al hombre sentado en el Despacho Oval. Con todo el respeto, señor, muestre cierta consideración y preocúpese por sus compatriotas y su país. Póngase una maldita mascarilla".

