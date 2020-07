Donald Trump cambia de opinión y se postula a favor de las mascarillas aunque no cree que deban ser obligatorias

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha cambiado su opinión sobre el uso de las mascarillas y ha pasado de no usarlas y mostrarse en contra de llevarla a recomendar su uso.

Trump ha asegurado que el país norteamericano no necesita una orden sobre el uso de mascarillas y ha defendido que "no tiene ningún problema" con llevar una.

Trump subrayó que "mucha gente le ha visto llevando una" y que "le gusta" cómo le queda.

"Me gustó cómo me quedaba. Pensé que estaba bien. Era una mascarilla oscura, negra y pensé que me quedaba bien", explicó en unas declaraciones a Fox Business Network.

Pese a mostrarse ahora a favor del uso de la mascarilla, Trump aseguró que no debe ser obligatoria y aseguró que los estadounidenses "deberían" usar mascarilla "si se sienten bien al respecto".

"Creo que, si la gente se siente bien al respecto, deberían hacerlo", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.