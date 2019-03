Don Juan Carlos: "La renovación es necesaria para atender mejor a Iberoamérica"

A través de un mensaje de vídeo emitido en la inauguración de la XXIII Cumbre Iberoamericana, el rey Juan Carlos agradeció a los presidentes de todos los países asistentes a la reunión los deseos de recuperación que le han hecho llegar tras pasar, como él dice, "por el taller", debido a la operación de cadera a la que se sometió el pasado 24 de septiembre.

Con este mensaje, grabado desde su despacho del Palacio de la Zarzuela, el monarca quiso estar presente en Panamá: "Como sabéis, he tenido que pasar por el taller recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre. Como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos últimos días y que me van a obligar, siguiendo el consejo médico, a interrumpir mi agenda oficial".

Tras enviar un saludo también en portugués, el Rey comenzó a hablar sobre la Cumbre: "Reúne cinrcunstancias muy relevantes para el desarrollo y el fortalecimiento de la conferencia iberoamericana. Se trata de la cumbre de la renovación que permitirá, por un lado, adaptar mejor nuestras reuniones a la realidad internacional actual. Y, por otro, adecuar la Secretaría General Iberoamericana para que cumpla, con más eficacia, sus cometidos reforzados en el ámbito de la cultura y la cooperación. La renovación es necesaria para atender mejor a la comunidad iberoamericana de naciones".

El Rey envió además un saludo especial al secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, quien dejará el cargo en los próximos meses tras ocho años al frente de la SEGIB. "Nuestro buen amigo Don Enrique Iglesias, quien tanto ha hecho por la comunidad iberoamericana", señaló el Rey, antes de darle las gracias por su trabajo y desearle "todo lo mejor" en el futuro. "Conociéndole, sé muy bien que no dejará de abordar nuevos horizontes".

Finalmente, Don Juan Carlos deseó en su mensaje a los mandatarios "un trabajo muy fructífero" y expresó su confianza en que podrá estar el año próximo en la Cumbre de Veracruz (México). El Rey despidió su intervención con un gesto en señal de abrazo a todos los líderes iberoamericanos.

El Príncipe asiste a la ceremonia de inauguración de esta cumbre y estará también presente en la cena de gala junto a los jefes de Estado y Gobierno de los países participantes.