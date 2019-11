Día 16: 'Diario de a bordo' de Greta Thunberg

La joven activista sueca Greta Thunberg, navega por el Atlántico rumbo a Lisboa, con la intención de asistir a la XXV Cumbre del Clima que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Madrid. Según ha informado la propia adolescente en su cuenta de la red social Twitter, le ha sorprendido enterarse en "medio del océano" de la noticia "de que el Parlamento de la UE ha declarado una emergencia climática".

"No podemos resolver una crisis sin tratarla como tal. Esperemos que ahora tomen medidas drásticas suficientes. ¡Únete al #climatestrike para presionarlos!", ha escrito la joven en el mensaje del día 16 de su travesía a la península Ibérica.

La joven ha señalado que pasa las jornadas de navegación escuchando audiolibros, jugando al 'Yatzy', cuidando al bebé de la familia australiana con la que navega desde la costa este de Estados Unidos hacia Europa o "manteniendo interminables discusiones sobre el tiempo".

Además, Thunberg ha publicado varios audiolibros con 11 de sus discursos sobre el cambio climático, narrados por ella misma. Así, 'Nuestra casa está ardiendo', es el audiolibro disponible en español, pero también están a la venta 'No one is too small to make a difference'.Los audiolibros están disponibles a través de la plataforma Storytel que incluye también un audiolibro con la biografía de la joven de 16 años narrada por su madre, la también activista climática Malena Ernman.