Despiden a un camarero por insultos racistas al cocinero en la comanda

Un estudiante afroamericano de la Universidad de Arizona trabajaba en el Breakfast del Club cuando recibió una comanda en la cocina que decía "orden para el negro". El joven se dio por aludido al ser el único que estaba trabajando en la cocina en ese momento.

"Aparentemente, se trataba de una broma graciosa sobre mí que todos, incluida la gerencia, pensaron que estaba bien porque los dos empleados solo estaban 'bromeando'", escribió el joven en Instagram. "Sin embargo, mi jefe permitió que mis compañeros de trabajo me faltaran el respeto y me humillaran", matizó, denunciando que el restaurante no había hecho nada: "Casi 4 semanas después, no se han tomado medidas disciplinarias contra esos dos empleados. Además, dado que esto ha ocurrido no solo conmigo sino también con otros empleados afroamericanos, nos han reducido las horas y no nos han permitido servir como camareros. Para futuras recomendaciones, ten en cuenta las empresas a las que apoyas".

Ahora, la empresa ha decidido despedir al empleado por el mensaje racista que escribió a su compañero de trabajo. "Fue una violación extremadamente grave de las normas de comportamiento que esperamos de los empleados de Breakfast Club entre ellos y con nuestros invitados", ha señalado la gerencia del restaurante.