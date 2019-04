Dave Hemingway se convierte en el doble del escritor Ernest Hemingway en el tradicional concurso de Cayo Hueso

Después de intentarlo en siete ocasiones, Dave Hemingway ganó como el más parecido al escritor con el que además comparte apellido, Ernest Hemingway, entre los más de 130 aspirantes que se apuntaron este año al tradicional concurso en Cayo Hueso (EE.UU). Dave, quien no es familiar del célebre premio nobel, lució una gran barba canosa y un "estratégico" suéter marinero de lana como el que él usaba, con lo que logró conquistar al jurado anoche, que lo coronó como ganador. El nuevo Hemingway, de 65 años, además está convencido de que merecía triunfar, no sólo porque aguantó el jersey de lana con un calor que superaba los 30 grados centígrados, sino por su afinidad con el autor de "Adiós a las armas".

"Me gusta pescar, me gusta beber un poco y me gustan las mujeres. Me gusta pasarla bien y me siento como Ernest porque estoy en la ciudad donde vivió tantos años", expresó Hemingway. El emocionado concursante, de Carolina del Norte, dijo que la clave está en "perseverar" y seguir el consejo de los ganadores de años anteriores, que han hecho lo mismo.

Trece sosias finalistas de Ernest Hemingway competieron en el concurso desde el jueves pasado, que se lleva a cabo en el tradicional bar Sloppy Joe's, el favorito de Hemingway durante los más de diez años que tuvo casa en Cayo Hueso. "Ya era hora de que un Hemingway ganara el concurso a la semejanza de Hemingway. Por lo que yo sé, no soy familia de Ernest Hemingway", expresó Dave. Sin embargo, manifestó que desconoce por qué su padre y otros familiares aseguraban que sí había parentesco con el autor, de cuyo natalicio se cumplieron 117 años el 21 de julio.

Las llamadas Jornadas Hemingway se celebran por estos días del año desde la década de 1980 y el concurso de sosias del escritor es la actividad principal, pero no la única. Ernest Hemingway pasó en Cayo Hueso largas temporadas, sobre todo los inviernos, desde finales de la década de los años veinte hasta el fin de los años treinta. En esta isla, hoy unida al continente por una sucesión de puentes que unen los cayos de Florida, Hemingway escribió muchas de sus mejores obras, como "Por quién doblan las campanas" (ambientada en la Guerra Civil española), y practicó la pesca, uno de sus deportes preferidos, del que también gozaba en la vecina Cuba.