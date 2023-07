Piden colaboración ciudadana para dar con Émile, pequeño desaparecido de 2 años

Las autoridades francesas piden colaboración ciudadana para dar con el pequeño Émile, de dos años. Desapareció el pasado sábado 8 de julio sobre las 17:15 horas en la comarca de Vernet, en Francia. Las autoridades arrancaron hace dos días una búsqueda en una zona montañosa del sureste francés. Sin embargo, esta búsqueda no ha dado resultado y se reanudará mañana martes.

Sus abuelos lo perdieron de vista cuando estaban a cargo de él. Se pide a todo aquel ciudadano que estuviese por la zona o por las carreteras que la rodean entre el sábado por la tarde y el domingo por la noche a ponerse en contacto con las autoridades por si pudiesen tener información sobre el caso. Las autoridades han adjuntado el siguiente teléfono: 04.92.36.73.00.

Émile tiene los ojos marrones, el pelo rubio y mide 90 centímetros. Vestía con una camiseta amarilla, unos pantalones cortos blancos, pero con motivos verdes y zapatos de senderismo. No hemos podido localizar por ahora al pequeño", revela el prefecto de Alpes Alta Provenza, Marc Chappuis.

No se descarta ninguna hipótesis

Chappuis agregó que las batidas concluyeron por este lunes y continuarán el martes de forma "más focalizada y selectiva". Se han desplegado un centenar de policías y bomberos con perros rastreadores, así como unos doscientos voluntarios de la población local para intentar localizar al pequeño Émile.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre su desaparición. Se baraja que el niño se marchara por su cuenta y se perdiera, o incluso un posible secuestro. Por ahora no tienen indicios para pensar en un hecho delictivo. "No tenemos ningún elemento que apunta a que haya habido una infracción penal en la desaparición", aseguró el fiscal de Digne-les-Bains, Rémy Avon.