Da a luz en un campo de refugiados la mujer yihadista que pide volver al Reino Unido

Shamima Begum, una mujer yihadista dio a luz a un niño en Siria y afirmó que la gente debería "sentir simpatía por ella" y que se le debería permitir regresar a Gran Bretaña.

La mujer de 19 años fue encontrada en un campamento de refugiados en el norte de Siria, controlado por los curdos, hace una semana, muy embarazada y desesperada por volver a casa, lo que provocó una disputa política sobre si se le debería permitir regresar a Gran Bretaña.

Ahora ella ha aparecido junto una mujer con niqab con un bebé en brazos recién nacido.

Shamima dijo: 'No sabía en qué me estaba metiendo. No hice nada peligroso. Yo solo fui una ama de casa durante cuatro años, cuidando de mi esposo y mis hijos '.

Su aparición provocó un debate y disputas legales sobre lo que el gobierno puede y no puede hacer a los ciudadanos británicos que huyeron al país devastado por la guerra y ahora quieren regresar después de encontrarse la difícil situación.

El secretario de Cultura, Jeremy Wright, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general, dijo que Gran Bretaña estaba "obligada" a recuperar a los ciudadanos británicos.

Pero David Gauke admitió que Shamima podría regresar al Reino Unido porque "no podemos hacer que las personas sean apátridas".

El secretario de Interior, Sajid Javid, dijo que usaría todos sus poderes para impedir que los ciudadanos británicos que se unieron a ISIS regresaran.

"Era muy joven cuando tomó esas decisiones y ahora puede estar en un estado parcialmente traumatizado.

"Ya sea que la queramos de vuelta o no, ella tiene derecho a un retorno legal".

'El ministro del Interior ha expresado con razón la ira pública. La prioridad es proteger al público y prevenir otro ataque al estilo de Manchester o Borough '.

El nacimiento del bebé de Shamima se produce cuando el ISIS está siendo barrido del territorio que el grupo militante controlaba anteriormente. Las fuerzas sirias respaldadas por Estados Unidos han estado eliminando a los combatientes jihadistas que quedan en las aldeas de Baghouz y Shajalah.

Donald Trump también se metió en el debate cuando dijo que los países europeos deberían retirar a sus ciudadanos atrapados luchando por ISIS y llevarlos a juicio. Amenazó con liberar a unos 800 combatientes retenidos por las fuerzas sirias estadounidenses en Europa si Turquía comienza a atacar las áreas controladas por los kurdos en Siria.

Después del nacimiento del bebé, el ministro del Interior "Ambos están sanos, ella dio a luz en algún momento de la noche anterior"