Críticas a Salvini por poner en riesgo una operación contra la mafia a través de Twitter

Armando Spataro, fiscal jefe de la ciudad italiana de Turín, ha criticado al ministro del Interior Matteo Salvini por anunciar en Twitter una operación policial aún en curso contra una mafia y poner así en riesgo el desarrollo de la misma.

El líder de la ultraderechista Liga presumió en Twitter de varias operaciones policiales de este martes, entre ellas, una en Turín en la que "otros quince mafiosos nigerianos han sido detenidos", dijo.

Tras la publicación del tuit, a primera hora de la mañana, el procurador jefe turinés emitió un comunicado en el que lamentaba que el mensaje del ministro se dio "mientras la operación estaba (y está) en curso, con consecuentes riesgos para el éxito de la misma".

Spataro aclaró que la policía "no ha detenido a quince mafiosos nigerianos", tal y como anunciaba el ministro en sus redes, pues no todos los afectados serán puestos bajo detención preventiva y además las autoridades no han localizado a todos los sospechosos. "Esperemos que, para el futuro, el ministro del Interior evite comunicaciones similares a la referida o quiera al menos informarse sobre el avance (de las operaciones) para evitar riesgos en las investigaciones en curso", reprochó.

Salvini, que gobierna Italia junto al Movimiento Cinco Estrellas desde junio, justificó que el jefe de la policía le escribió para informarle de las operaciones. "Si me escribe para informarme sobre operaciones contra la mafia y la criminalidad organizada, como hace normalmente, un minuto después me siento libre y honrado para agradecer y felicitar a las fuerzas del orden", aseveró el líder ultraderechista. En este sentido, arremetió contra el fiscal al considerar "intolerable" que se diga que un ministro de Interior "pone en riesgo operaciones".

"Alguno haría mejor en pensar antes de abrir la boca. Si el fiscal jefe está cansado, que se retire del trabajo. Deseo a Spataro un futuro sereno como jubilado", dijo Salvini en un comunicado sobre el procurador, de 69 años. Posteriormente, el ministro volvió a atacar al fiscal y tildó de "ataque político" su comunicado.

Varios políticos de la oposición expresaron su apoyo al fiscal y criticaron "la obsesión" del ministro y vicepresidente del Gobierno con las redes sociales, donde suele publicar noticias sobre delitos cometidos por inmigrantes y extranjeros.