La conversación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta que habría desencadenado la tragedia según un testigo

El juicio de Daniel Sancho por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta continúa dando mucho de qué hablar en su segunda semana.

Qué pasó por la cabeza de Daniel Sancho para acabar con la vida de Edwin Arrieta sigue siendo un misterio. Según un testimonio recogido por 'La Razón', el joven no estaba pasando por un buen momento y se mostraba excesivamente nervioso. "Yo sé que en las últimas semanas no se encontraba bien. Estaba algo nervioso. Su socio colombiano quería mudarse a España. Eso fue lo único que me dijo", ha revelado una fuente al citado periódico.

Las posibilidades de que su relación se hiciera pública en España supusieron un factor de estrés para el cocinero español.

Ayer, en el juicio oral, que se celebra a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui desde el 9 de abril y que continúa dedicado a los testigos de la Fiscalía, testificaron los dos primeros abogados que representaron a Daniel Sancho en Tailandia y tres personas que le asistieron con la traducción durante los interrogatorios policiales.

"El acusado declaró ante la Policía en dos ocasiones con dos abogados diferentes. Hoy se trata de preguntarles a ellos y a los intérpretes si Sancho entendió plenamente lo que estaba declarando", dijo este viernes a la entrada del tribunal el letrado Apirchat Srinual, que representa en el juicio al joven español. Entre los testigos de hoy se encontraba el abogado Anan Chuayprabat, contratado por el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho.

Los abogados de la familia de Arrieta solicitan una indemnización de 760.000 euros

Además, los bogados de la familia de Arrieta en Tailandia presentaron este viernes una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui.

Los abogados de la acusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron a EFE que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él. La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).

Solo han aparecido 8 de las 17 partes del cuerpo

Entre las últimas novedades del caso, se ha conocido que los restos de Edwin Arrieta se localizaron en la playa Salad de la isla de Phangan, muy próximos a la habitación del hotel donde supuestamente se produjo el crimen el 2 de agosto. Allí se encontraron la cabeza y las manos.

Por otro lado, en el informe que la Policía elaboró durante los dos meses de la investigación se precisa que se localizaron al menos ocho de las diecisiete partes en las que el cadáver del colombiano fue desmembrado. Entre los restos que se encontraron, además de la cabeza, también se encuentran la pelvis y las piernas.

