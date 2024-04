El abogado de Daniel Sancho, muy satisfecho con el juicio: "Desmembrar un cadáver no es asesinato"

Continúa el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Este jueves se ha celebrado la quinta sesión en Tailandia y, aunque allí el hijo de Rodolfo Sancho cuenta con una abogada de oficio, la defensa está en contacto con Marcos García-Montes, letrado que se ocupa del caso desde España.

"Nos están filtrando mediante secreto profesional todo lo que está pasando. Estamos siguiendo permanentemente cómo va el juicio", ha explicado el abogado. Un juicio que, en su opinión, "va muy favorablemente a la expectativas". "Estamos contentos porque planteamos una defensa objetiva", ha asegurado.

En las últimas horas se ha filtrado que la médico forense ha encontrado indicios de una pelea. "Desde el primer día la Policía ha filtrado el sumario y muchas filtraciones nos beneficiaban". Esta última, sin duda, les beneficia. La existencia de una pelea podría demostrar que el golpe no fue causado por un objeto, sino por caída, es decir, "que lo que declaró Daniel se contrasta absolutamente con la prueba pericial médicoforense", ha afirmado el García-Montes.

Además, esto negaría la premeditación: "Nosotros mantenemos que este golpe es el que produce la muerte. La médico forense, según los medios de comunicación, ha ratificado que hubo una pelea, que este traumatismo se produce por una caída contra un objeto, que en este caso sería el famoso sanitario. Todo esto coincide con la versión que da Daniel Sancho que dice que le intento violar, que estuvo forcejeando, y que cayó".

Asimismo, "se ha descartado prácticamente que se emplearan cuchillos porque en los restos óseos no había incisiones", ha explicado el abogado, por lo que mantendrán que no fue un asesinato. "Desmembramiento y descuartizamiento son delitos residuales que tienen pena de un año de prisión. Desmembrar un cadáver no es asesinato", ha querido recordar.

"En 3 años Daniel estará en España"

El asesinato con premeditación en Tailandia está castigado con la pena de muerte, pero "nosotros estamos en la línea de que hay un homicidio imprudente, por el que se establecen penas de hasta diez años en el imprudente grave y de entre ocho y seis en el leve", ha declarado García-Montes. Y considera que, con una pena de seis u ocho años, en tres años, Daniel Sancho podría estar de vuelta en España, para cumplir aquí su condena.

Sobre un posible acuerdo con la familia de Edwin Arrieta, lo descarta: "Ni ellos ni sus abogados han contactado con nosotros, con lo cual no podemos llegar a ningún acuerdo". "Además, no aceptamos el tema de que hubo un asesinato y que hubo un homicidio doloso. Nosotros nunca reconoceríamos homicidio y menos asesinato".

Sancho no tiene abogado español en Tailandia

La estrategia de la defensa pasa por no tener ningún abogado español presente en los juicios. Daniel Sancho está acompañado por un abogado de oficio, el segundo que ha tenido durante este procedimiento. "Tuvimos problemas con el primer abogado de oficio porque no nos contaba nada, pero el actual esta colaborando bien. Además, tenemos dos asistentes, uno que no va a juicio y otra que hace de intérprete y además tiene conocimientos jurídicos. Todo funciona bien", ha asegurado.

Dice que con este segundo abogado todo va bien, pero existen rumores sobre que este letrado se durmió en plena sesión. "Yo en 53 años que llevo en el oficio he visto jueces dormirse, abogados dormirse y fiscales dormirse. El hecho de que una persona en un momento determinado cierre los ojos no quiere decir que se haya dormido", ha restado importancia García-Montes.

"Confiamos en el Reino de Tailandia y todas sus instituciones y jueces", ha comentado, al tiempo que les ha mandado su agradecimiento. Está contento con cómo se está desarrollando el procedimiento judicial y destaca que es un país que está adherido a los Derechos Humanos Internacionales y con una constitución "muy bien hecha".

