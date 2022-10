La conversación del asesino de Juana Canal con su actual pareja: "En las noticias dicen que fuiste tú"

La expareja de Juana Canal confesó haberla asesinado el pasado jueves tras ser detenido. Dijo a las autoridades haberla matado de un golpe y haberla descuartizado. La víctima llevaba 19 años desaparecida. El hombre enterró los restos cerca de una finca inspeccionada en Navalacruz, en Ávila.

"Jesús, en las noticias de la tele dicen que eres el único sospechoso, que fuiste tú", fue lo que advirtió la actual pareja del asesino confeso de Juana Canal a su marido. Mientras, él aseguraba a su familia que no había hecho "nada". Se trata de la primera conversación del sumario del caso, conversación a la que ha tenido acceso EFE. Las palabras están recogidas después de que una magistrada de Ávila autorizase "pinchar" el móvil del entonces sospechoso.

Dicha conversación tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, cuando se publicaban noticias sobre el hallazgo de restos óseos en la finca donde fue enterrada Juana Canal. "¿Y ahora que hago yo?", preguntaba la pareja del asesino, preocupada por las nuevas informaciones. El detenido le respondió jocosamente que "muchas lentejas", le apetecía ese plato.

Pese al intento de descafeinar la conversación por parte de la expareja de Juana Canal, su actual mujer le insta a decir la "verdad". A esta mujer le sorprendía que los restos óseos se encontraran muy cerca de la finca de los padres del detenido. El hombre le contesta: "Me extraña que la hayan encontrado en la finca, hubiésemos visto el agujero, ¿no?", refiriéndose a una comida.

La antigua pareja de Juana Canal se muestra tranquilo en la conversación. Es entonces cuando uno de sus hijos -que estaba con la madre al otro lado del teléfono- le dice al padre: "A ver si va a ser verdad...". El joven advierte que hay "que esconder el dinero" por si la vivienda donde el padre fue detenido era registrada.

Desaparecida desde 2003

A los 38 años, Juana Canal desapareció en 2003, hace 19 años. Estaba divorciada, tenía pareja y dos hijos. Cuando se le perdió la pista, Jesús, la entonces pareja de la desaparecida, dejó una nota indicando que habían tenido una fuerte discusión y ella había salido corriendo de casa. "He salido a buscarla, pero no la he encontrado", escribió entonces.