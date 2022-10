Detenida la expareja de Juana Canal 19 años después de la desaparición de la mujer en Madrid

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la expareja de Juana Canal, la vecina desaparecida hace 19 años en la localidad de Ciudad Lineal, en Madrid. La detención se produce después del hallazgo hace unos días de nuevos restos óseos de la mujer en la provincia de Ávila.

El hombre ha sido detenido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, también en Madrid, y tal y como recoge la agencia Europa Press, en las próximas horas será trasladado a una finca de Ávila cercana al lugar en el que aparecieron los restos. El dispositivo está siendo coordinado de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A pesar de que Juana Canal desapareció en el año 2003, durante este tiempo no se encontró ninguna pista. Sin embargo, en el año 2019 se encontraron un cráneo y un fémur pertenecientes a la mujer. Además, en las nuevas batidas en la zona se han encontrado, hace solo unos días, otro fémur y una cadera y que aún están pendientes de análisis.

El caso de Juana Canal

Juana Canal desapareció en 2003 tenía 38 años, dos hijos y estaba divorciada, aunque tenía una nueva pareja. Cuando se le perdió la pista, Jesús, la entonces pareja de la desaparecida, dejó una nota señalando que habían tenido una fuerte discusión y ella había salido corriendo de casa. "He salido a buscarla, pero no la he encontrado", escribió entonces.