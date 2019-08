A diferencia de la reunión del G7, la 'contracumbre' ha finalizado este lunes con una declaración conjunta con propuestas consensuadas en la que se destaca su carácter antineoliberal y tacha a los siete mandatarios de 'hipócritas' por las consecuencias de sus políticas a nivel mundial.

Las plataformas Alternativas G7 y G7 EZ! –que marcharon el pasado sábado en la ciudad de Hendaya en paralelo a la celebración del G7- han hecho público su lectura política en una rueda de prensa en Ciudad del Océano de Biarritz centrada en siete puntos:

Frente a la emergencia climática

Frente al daño que acusa el libre comercio

Ante la necesidad de regulación internacional y democrática

Ante los informes de dominación patriarcal

Frente a la hegemonía de las multinacionales

Frente al dumping y la evasión fiscal

Frente a la multiplicación de guerras

Ante las reivindicación de Macron de una lucha conjunta contra los incendios del Amazonas, el movimiento ha calificado a los líderes de "auténticos pirómanos" al respaldar a las multinacionales que, a su juicio, son las primeras responsables de estos desastres ecológicos. En este sentido, han reclamado "medidas drástica contra la emergencia climática" en las que se incluyan la "desinversión masiva de combustibles fósiles, el desarrollo masivo del transporte público y el fin de proyectos nocivos".

El primer encuentro entre Donald Trump y Boris Johnson desde que este fuera nombrado primer ministro Británico se ha resuelto con una promesa del mandatario estadounidense de llegar a un acuerdo comercial tras el Brexit. La 'contracumbre' ha criticado el hipotético futuro acuerdo y han exigido la abolición de los tratados de libre comercio "que destruyen el clima, el empleo, la democracia y la soberanía popular, comenzando por el CET y el Mercosur". Así mismo, critican el carácter neoliberal de la cumbre alegando que el capitalismo "ha aumentado la desigualdad en la mayoría de los países".

Por otro lado, los activistas han reivindicado la necesidad de "adoptar e implementar marcos legislativos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres" y plantean la "la necesidad de una sociedad radicalmente feminista, libre de dominación patriarcal".

El manifiesto ha finalizado lanzando un dardo directo contra los principales dirigentes mundiales, acusándolos de "violar los derechos fundamentales" al construir “muros en todo el planeta” y "haciendo del Mediterráneo un cementerio". "Nuestros gobiernos son responsables de la angustia de millones de personas que huyen de las consecuencias de sus políticas" han sentenciado. Por último, han señalado que el Gobierno francés y español "no puede proporcionar soluciones a las aspiraciones del pueblo vasco y los cientos de presos políticos del País Vasco".

Miles de personas, pertenecientes a diferentes colectivos que participan en la 'contracumbre', iniciaron este sábado una marcha desde el puerto francés de Hendaya en protesta contra la reunión del G7 encabezadas por una pancarta que lleva el lema 'No al G7, construyendo otro mundo desde Euskal Herria'. La 'contracumbre' se ha desarrollo en las ciudades de Hendaya (Francia) e Irún (Navarra).

La ciudad francesa de Biarritz ha acogido entre el 24 y el 26 de agosto la cumbre del G7 en la que se han dado cita los siete principales mandatarios del mundo, los presidentes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón . La cumbre, que ha finalizado este lunes, ha estado marcada por la inclusión de Irán y las tensiones tanto comerciales como entre los propios socios.

La Policía impide a opositores al G7 acceder al centro de Biarritz para trasladar a la "ilegítima" cumbre sus propuestas

La Policía francesa ha impedido este lunes a alrededor de un centenar de opositores al G7, el acceso al centro de la localidad francesa de Biarritz, a la que dirigían para trasladar a los líderes internacionales que se dan cita en esta cumbre, que tachan de "ilegítima", sus "propuestas para lograr un mundo mejor". Aproximadamente un centenar de personas han marchado hacia el centro de la ciudad francesa después de la rueda de prensa en la que han hecho pública sus propuestas y reivindicaciones.

A pocos metros de emprender la movilización con el lema 'Creando otro mundo' -en la que se han coreado consignas como 'libertad para los camaradas', 'anticapitalistas' o 'alternativas sí, G7 no' en euskara, francés y castellano-, decenas de policías con material antidisturbios han cortado el paso a los manifestantes. Los portavoces de la plataforma G7EZ! Eñaut Aramendi, Aurelie Trouvé e Itziar Fernández han explicado que su intención era entregar el documento de "alternativas" a los responsables de G7 y, finamente, un responsable del operativo policial ha recogido el texto. A continuación, Aramendi se ha dirigido a los manifestantes a los que ha propuesto realizar una sentada de unos minutos antes de poner fin a la movilización. Pasados unos cinco minutos, los portavoces de G7EZ! y de Alternatives G7 han dado cuenta, de nuevo, de las principales líneas recogidas en su escrito de propuestas, conclusiones a las políticas del G7 que "están defendiendo a las multinacionales y el gran capital".

En este sentido, han denunciado que "no se respetan los derechos humanos que corresponden a todas las personas" y han mostrado su rechazo al "voraz y feroz capitalismo que está destruyendo y empobreciendo a la mayoría de la población". Además, han destacado su apuesta por una sociedad "feminista de raíz, donde se ponga la vida y no las mercancías en el centro" en la que "las personas no seamos utilizadas como mercancías".