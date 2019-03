Un congresista republicano amenaza con tirar por el balcón a un reportero tras ser entrevistado

Lo que aparentemente era una entrevista más al congresista republicano por Nueva York, Michael Grimm, ha acabado en polémica. El reportero del programa NY1 entrevistó al representante republicano, pero después de hacerle unas preguntas sobre las supuestas irregularidades en las finanzas de su campaña y que éste se negó a contestar, volvió para recriminarle sus preguntas y amenazarle.

Grimm se molestó tras una pregunta a la que respondió que no iba a hablar nada que no fuera sobre el discurso de Estado de la Nación dado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Momentos después el periodista explicó que el congresista Grimm no había querido dar declaraciones sobre el financiamiento de su campaña. Fue en ese momento y sin saber que la cámara todavía se encontraba grabando, cuando el político se acercó de nuevo y amenazó al periodista con lanzarlo por un balcón, y le dijo textualmente: "te voy a romper por la mitad".

Según señala el 'Huffington Post', Grimm ha respondido sobre lo sucedidio a través de las redes sociales y se ha justificado afirmando que estaba molesto porque "le hizo un favor al periodista al concentarle la entrevista entre todos los medios". Además se escusó en que el reportero era consciente en todo momento, que el único tema a tratar era el discurso del Estado de la Unión, agregando que "insistió de manera irrespetuosa sabiendo que no tenía tiempo para hablar de ello". Grimm le ha quitado importancia al tema añadiendo "sé que no soy el primer miembro del Congreso que discute con un reportero y estoy seguro que no seré el último".