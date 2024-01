Conflicto Oriente Próximo, en directo: Los hutíes vuelven a atacar un buque estadounidense del Mar Rojo

Sabrina Singh, secretaria de prensa adjunta del Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado este jueves que el país no está en guerra con los rebeldes hutíes de Yemen y que no se busca conflicto regional. "No estamos en guerra con los hutíes, las acciones que estamos tomando son de naturaleza defensiva", señala y asegura que las acciones que se están tomando "son de naturaleza defensiva" porque "son los hutíes los que continúan lanzando misiles de crucero y misiles antibuque contra marineros inocentes y contra barcos comerciales que solo están transitando un área por la que pasa un 10-15 por ciento del comercio global".