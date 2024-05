Le comunican su despido el día de su boda a través de WhatsApp

El día en el que te casas con el amor de tu vida, se supone que tiene que ser uno de los mejores días de tu vida. Familia, amigos y conocidos se reúnen para celebrar el amor entre dos personas y ese debería ser el objeto de toda la celebración. Sin embargo, para esta novia, el día de su boda de volvió un infierno cuando se dio cuenta de que la habían despedido de su trabajo.

La joven, que indica que los hechos ocurrieron hace una semana, relata en un podcast llamado 'The Ben Askins Show' cómo sucedió: "No cogí el teléfono durante la boda. No fue hasta que bebí un par de copas que me senté a mirarlo y, entre los mensajes de felicitaciones, vi que me habían echado de algunos grupos de WhatsApp", relata. Fue en ese momento cuando la mujer accedió al chat de su jefa y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y lee el mensaje que ésta le envió: "oye espero que el día de tu boda esté yendo bien y estés pasando un buen momento. Solo quería hacerte saber que se ha tomado una decisión respecto a echarte de la empresa. Se ha enviado un correo con los detalles. Siento mucho que no haya funcionado y te deseo lo mejor".

Tras leerlo, la joven cuenta que soltó un suspiro y sus amigos se sentaron a su alrededor para preguntarle lo que estaba pasando. Posteriormente, se fue a leer el correo que rezaba un mensaje parecido a lo que le había comunicado su jefa: "Esperamos que tu boda vaya bien y que estés pasando un buen momento. Este correo es para informarte de que tu empleo con (no menciona la empresa), va a finalizar el 20 de mayo de 2024. Tu despido ha sido determinado porque sentimos que tu trabajo no ha cumplido con las expectativas requeridas". Además, cuenta que le informaban que su último pago sería el 24 de mayo de 2024.

"Ellos preguntaban mucho sobre si te querías casar o tener hijos"

Entre lo que relata la protagonista de la historia, destaca que en esta empresa se hacían, en ocasiones, muchas preguntas relacionadas con la vida personal de las trabajadoras que, además, destaca que todas eran mujeres jóvenes, solteras y sin hijos. "Ellos me preguntaron si planeaba casarme o tener hijos unas semanas antes de mis vacaciones y les dije que sí".

Unos días antes de su despido, cuenta que la empresa contrató a otra persona, "ahora sospecho que la contrataron para que me sustituyese". "Esta persona tenía ocho años menos que yo, llevaba más maquillaje y vestía mejor. Yo no me preocupaba tanto por cómo vestía en la oficina", alega.

El creador del podcast, le señala que si podría ser que su despidose debiese a un periodo de prueba, pero ella señala que a varios compañeros los habían echado fuera de este periodo de prueba. "En mi caso, fue una forma cobarde de hacerlo, porque yo no estaba presente. Podrían haberme informado en persona, como con otras personas, pero no lo hicieron".

Sin duda, una experiencia que la joven no solo recordará por haber vivido uno de los mejores días de su vida, sino también uno de los peores.