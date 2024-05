Una mujer pierde su alianza de bodas y una vecina le cambia la vida: "Recibir esa llamada fue algo especial"

6 de abril, a punto de empezar otra clase más de Reiki. Antes de iniciar la sesión, Inma comprueba que ha dejado, como hace habitualmente, todas las joyas en casa. Pero, para su sorpresa, esta vez todavía lleva la alianza de casada en la mano y la guarda rápidamente en el bolsillo de su chaqueta convencida que ha cerrado la cremallera.

Horas después, relajada en su sofá recuerda que el anillo seguía guardado en el abrigo. Se levanta, lo busca una y otra vez, pero no aparece por ninguna parte: "Me llevé un disgusto tremendo, mi marido intentó tranquilizarme y me dijo que compraríamos otro en nuestro aniversario, pero no sería lo mismo, yo quería el anillo de ese día tan importante, no iba a ser lo mismo reemplazarlo".

Inma llamó al centro, habló con su profesor, pero nadie había dado con él. Eso es lo que ella pensaba, porque en realidad lo había encontrado Evelyn Portalés, su vecina. Esta mujer, halló la alianza en plena calle y al ver que estaba grabada con un nombre y una fecha: "Toni 17/7/93", pensó que debía ser un objeto muy importante para alguien: "Es necesario usar el sentido de la solidaridad y es lo que hice en ese momento. Una sortija es más fuerte por lo emocional que por lo económico, por eso no dudé en buscar a su dueña".

Y eso hizo, Portalés colgó un anuncio en redes sociales y también carteles por la calle: "Busqué durante un mes, me llamó mucha gente, pero al preguntar qué ponía en la inscripción no coincidía. Aunque tuve muchas respuestas no daba con ella, pero fue un efecto dominó, la gente se movilizó".

Muchos vecinos se hicieron eco de la noticia, pero no llegó a manos de Inma hasta hace unos días. Fue la asociación de cáncer de Ontinyent ANIMA —a la que Inma está inscrita— la que contactó con ella para decirle que ese anuncio circulaba a través de las redes sociales: "Yo casi no miro las redes, no había visto nada y al parecer la mujer de la limpieza fue la que avisó que lo había visto. No podía creérmelo".

El día que Inma recuperó su alianza "se cumplía 3 años desde que me detectaron cáncer de mama"

Inma explica que recibir esa llamada justo ese día fue cosa del destino: "Se cumplía tres años desde que me detectaron cáncer de mama. Recibir esa llamada justo ese mismo día fue algo especial. Yo tenía ese mal recuerdo y ahora en cierto modo me ha cambiado la vida, también tengo una historia bonita de esa fecha, porque esa alianza era muy especial para mi", confiesa.

Evelyn e Inma eran vecinas, pero todavía no se conocían personalmente, hasta ayer, cuando Evelyn le entregó su alianza: "Nos abrazamos y lloramos, fue muy emotivo", confiesan.

Si algo ha sacado en claro Inma de esta historia es que todos deberíamos actuar como lo ha hecho Evelyn: "Debería existir más personas como ella, ese es mi mensaje, ojalá existieran más, porque otra persona igual lo habría vendido, ella me buscó hasta encontrarme, siempre estaré agradecida".

