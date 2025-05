¿Cómo son las incómodas negociaciones con Donald Trump?: Zelenski, el presidente de Sudáfrica, el rey Abdullah II

Negociar con Donald Trump en la Casa Blanca se ha convertido en una prueba de fuego. Lo que antes era una visita diplomática, ahora se percibe casi como un viaje de alto riesgo, donde el presidente estadounidense no duda en poner contra las cuerdas a sus invitados, sobre todo si percibe que puede sacar algo mediático.

Así lo han experimentado mandatarios de los países de Sudáfrica, Ucrania o Jordania, que han tenido que enfrentarse a la presión directa y a las acusaciones por parte de Trump. Lo que deja claro es que Trump disfruta ejerciendo presión en público, aprovechando cada oportunidad para reforzar su imagen de líder fuerte ante sus votantes.

Sudáfrica

El último en pasar por esta incómoda situación ha sido el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien no ha ocultado su malestar ante las graves acusaciones de Trump. El mandatario estadounidense llegó a denunciar públicamente un supuesto "genocidio" y discriminación contra la minoría blanca en Sudáfrica, una afirmación que ha sido desmentida por el gobierno sudafricano.

Durante su encuentro en la Casa Blanca, Trump no dudó en mostrar artículos y vídeos, en su mayoría falsos o manipulados, sobre supuestos episodios de violencia contra granjeros blancos. "Matan a granjeros blancos y cuando los matan nadie hace nada", afirmó Trump, pasando hojas y repitiendo la palabra "muerte, muerte".

A pesar de la tensión, Ramaphosa mantuvo la calma y respondió con firmeza: "Hay criminalidad en nuestro país. Quienes mueren a causa de actividades delictivas no son solo blancos. La mayoría son negros...".

Ucrania

Pero Sudáfrica no ha sido el único país que ha tenido que lidiar con el estilo negociador de Trump. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también vivió un momento incómodo durante su visita a la Casa Blanca. Trump no solo le reprochó la situación de su país, sino que lo hizo de manera pública y directa.

Refiriéndose a la ayuda militar estadounidense, Trump le dejó claro quién tenía el control de la situación: "No estás en buena posición, no tienes buenas cartas". Zelenski, respondió que no juega a las cartas. A lo que el republicano le contestó: "Si no hubieras tenido nuestro equipamiento militar, la guerra habría terminado en dos semanas. Deberías estar agradecido".

Jordania

Otro ejemplo es el caso de Jordania y de cómo Trump utiliza su posición para apretar a los más débiles. Durante una visita del rey Abdullah II, el presidente estadounidense no dudó en presionarlo en directo para que aceptara a refugiados gazatíes, sin tener en cuenta situación del país, que acoge a más de dos millones de refugiados palestinos.

Trump fue directo: "Tendremos una parcela de tierra en Jordania", sugiriendo que el país debía estar dispuesto a recibir aún más personas desplazadas. El rey Abdullah optó por mantener un perfil bajo y evitar el enfrentamiento.

