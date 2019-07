El gobierno del presidente Donald Trump iniciará este domingo redadas masivas en al menos diez ciudades del país para capturar a inmigrantes indocumentados y sus familiares, informaron hoy medios estadounidenses. Las operaciones las llevará a cabo el personal de la agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados.

Miles de personas colmaron este sábado la Plaza Daley, en el centro de Chicago, para protestar contresta iniciativa.Artemio Arreola, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), declaró que la concentración realizada frente a la Alcaldía, podría superar la estimación inicial de los organizadores de reunir a unas 10.000 personas.

Los manifestantes, que planeaban marchar desde la plaza hasta las oficinas de Inmigración ubicadas a pocas cuadras de distancia, desplegaron carteles donde se leía "cierren los campos de concentración", en referencia a las instalaciones donde son recluidos inmigrantes en la frontera, en particular niños.

También, "detener ahora las deportaciones", mientras que un gran cartel colgado del edificio del Daley Center, donde funcionan las cortes del Condado de Cook, dice "Fin de las detenciones, bienvenidos los inmigrantes". En un acto realizado en la plaza, el congresista demócrata Jesús "Chuy" García, exhortó a "decirle a este presidente racista que tiene que parar con la criminalización de los desesperados". El representante del Distrito 4, que incluye a vecindarios latinos como La Villita y Humboldt Park, calificó de "cruel e inhumanas" las políticas de Trump. Otros oradores exigieron el "cese inmediato de los ataques contra las familias inmigrantes", y de las "políticas migratorias opresivas" del Gobierno.

Las protestas contra las redadas, que comenzarán este domingo en Chicago y otras 9 ciudades del país con gran concentración de inmigrantes, se iniciaron el viernes por la noche con vigilias de Luces por la Libertad, en otras ciudades de Illinois, como Aurora, Galena, Waukegan y Oak Park.