Comienza en Bakú la COP29 marcada por la ausencia de las grandes potencias

Serán en total 11 días en los que debatir, otra vez, sobre el cambio climático, hacer autocrítica, sería lo deseable, y decidir las acciones a tomar para no dejar morir la acción climática internacional. La 29ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio climático (COP29) en Bakú (Azerbaiyán) es una nueva oportunidad tratar de impulsar el histórico Acuerdo de París (2015): cuando casi 200 países ratificaron un tratado en el que por primera vez se fijaba la meta de no rebasar un calentamiento global de 1,5ºC para atenuar los estragos climáticos.

Y aunque no se ha conseguido porque aún con los compromisos adquiridos, nos encaminamos a un ascenso de 3ºC, la cita sigue siendo una oportunidad que los expertos advierten hay que aprovechar para evitar llegar al punto de no retorno. Los más críticos con la cita cuestionan la elección de Azerbaiyán, el Estado anfitrión de la cumbre, ya es uno de mayores exportadores de petróleo y gas, y su plan de acción climática ha sido considerado ”muy insuficiente", lo que le resta credibilidad a sus proyección como país mediador.

A la cita faltará Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping, Lula da Silva, Olaf Sholz o Emmanuel Macron

También advierten de que la ausencia de grandes potencias hará imposible la toma, una vez más, de decisiones necesarias. Joe Biden, que abandonará la Casa Blanca en unas semanas, no estará y su sustituto, Donald Trump, no solo no cree en el cambio climático, en su agenda tiene previsto de aumentar la producción de petróleo. Tampoco asistirá el mandatario ruso Vladimir Putin o los presidentes de China, Xi Jinping, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Mas ausencias: el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Quien sí estará será Pedro Sánchez.

Los científicos alertan de la necesidad de lograr planes de acción climática más ambiciosos

El objetivo es atenuar un aumento de temperaturas de entre 2,6 y 3,1 grados este siglo. Mientras el planeta no deja de lanzarnos advertencias: 2024 va camino de ser el año más caluroso registrado de la historia. Cada uno de los últimos 10 años se encuentra entre los 10 más calurosos jamás registrados. El planeta vive ahora el momento de su historia más caluroso de los últimos 120.000 años. Por primera vez, es probable que este año completo las temperaturas medias sean más de 1,5ºC superiores a las que había antes de que el hombre empezara a quemar combustibles fósiles.

Cerca de 30.000 especies de flora y fauna se encuentran en estado vulnerable y más de 8.400 están en peligro crítico de extinción. La pérdida de Biodiversidad amenaza a la humanidad.

Los desastres naturales se han acentuado. Las crecidas de los ríos fueron el desastre climático más notificado en el mundo entre 2020 y mediados de 2024, con el 50% de los casos, aunque los riesgos relacionados con el calor se convirtieron en la primera causa de mortalidad, con el 57% de los fallecimientos notificados.

