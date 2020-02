Comer cápsulas de detergente, el nuevo reto que se ha vuelto viral en las redes sociales

Los médicos alertan de un nuevo reto entre los jóvenes que se está viralizando en las redes sociales. El 'Tide Pod Challenge' es un peligroso desafío que consiste en comer cápsulas de detergente.

El pasado 2017, los centros de control de envenenamiento recibieron informes de más de 10.500 exposiciones este tipo de productos, según ha informado la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos. Según publica Usa Today, los vídeos de jóvenes metiéndose las cápsulas han comenzado a emerger y ya son muchas las organizaciones que han dado la voz de alarma.

Estas cápsulas representan un grave riesgo para la salud de los niños y Consumer Reports, una organización sin fines de lucro, también ha señalado los riesgos letales para los adultos con demencia. Los adolescentes o adultos sanos que comen o incluso muerden las pastillas también pueden experimentar estos síntomas.

El Doctor Alfred Aleguas asegura que este desafío podría suponer en una situación de "amenaza para la vida", tragar incluso una pequeña cantidad de detergente altamente concentrado puede causar diarrea y vómitos. En algunos casos, parte del detergente podría incluso llegar a los pulmones y causar dificultades para respirar.

Mientras que algunos adolescentes pueden no tener síntomas extremos, el riesgo para la salud no será aparente hasta que suceda. "Terminar en la sala de emergencias no es una broma", alerta el doctor Aleguas.