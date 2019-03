Las cinco preguntas clave para entender las 'protestas del paraguas' en Hong Kong

1.- ¿Qué es el Occupy Central with Love and Peace?

'Ocupar Central con amor y paz' es un movimiento que llama a la desobediencia civil y está propuesto por activistas a favor de la democracia en Hong Kong. Pekín gobierna Hong Kong bajo la fórmula 'un país, dos sistemas', que concede a la excolonia británica cierta autonomía y libertades que no se disfrutan en China continental, así pues tienen libertad de expresión y de manifestación, pero no pueden elegir a sus mandatarios.

2.- ¿Quiénes son los 'líderes' del Occupy Central?

Las figuras más representativas de este movimiento son Benny Tai, un profesor de derecho, Chan Kin-man, profesor de sociología y Chu Yiu-ming, un ministro de la Iglesia. Entre los detractores del Occupy Central están las autoridades de Pekín y los funcionarios de Hong Kong.

3.- ¿Qué pretenden con las manifestaciones y por qué ahora?

Los manifestantes quieren alcanzar un grado de democracia plena y además piden la dimisión del gobernador de la ciudad, Leung Chun-ying, después de que el gobierno chino emitiese en agosto una resolución que limita quién puede presentarse como candidato para las próximas elecciones de 2017.

4.- ¿Por qué se le llama 'protesta del paraguas'?

Estas manifestaciones que tienen lugar desde el pasado 22 de septiembre estan siendo denominadas como 'manifestación del paraguas' porque este artilugio es el que utilizan los manifestantes para protegerse del gas pimienta y lacrimógenos usado por las autoridades. El movimiento se prepara ahora frente a una posible intervención para su desalojo antes de la celebración este miércoles del Día Nacional Chino.

5.- ¿Qué le preocupa a China?

Los líderes del Partido Comunista se han mostrado preocupados por la posibilidad de que las protestas se extiendan a la China continental, y han censurado agresivamente todas las noticias y comentarios en los medios sociales sobre las manifestaciones en Hong Kong. Las manifestaciones, que el Gobierno comunista de Pekín considera "ilegales", son las peores en Hong Kong desde que China reanudó su mandato en 1997. También representan uno de los mayores desafíos políticos para Pekín desde que aplastó violentamente las protestas pro democracia en Tiananmen en 1989.