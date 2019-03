El científico chino que modificó a dos bebés genéticamente se encuentra desaparecido

"En estos momentos no hay información precisa. No podemos responder ninguna pregunta sobre este asunto por el momento, pero si tenemos alguna información la brindaremos por los canales oficiales". Éstas han sido las palabras de un portavoz de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de la provincia de Shenzhen en relación a la desaparición del científico chino He Jiankui.

Hace unas semanas este hombre anunciaba una sorprendente noticia para la comunidad científica: había alterado los embriones de siete parejas durante los tratamientos de fertilidad para hacerles capaces de resistir a la infección por el VIH. Uno de estos embarazos había prosperado y se habían creado las primeras bebés modificadas genéticamente: Lulu y Nana.

Varios investigadores calificaron el experimento como "monstruoso", ya que esta práctica está prohibida en varios países, entre ellos, China. Aunque el experimento se desarrolló en Estados Unidos, el científico, que lleva varios días desaparecido, podría haber huido por miedo a ser detenido, ya que las autoridades chinas le habían acusado de violar la ley.