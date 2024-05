Christopher P. Costa, exagente de Inteligencia estadounidense: "Rusia es extremadamente peligrosa"

Tras 34 años de servicio en la Inteligencia de la Armada de Estados Unidos y haber servido como director sénior de antiterrorismo de la Casa Blanca durante el mandato de Trump, Christopher P. Costa se ha convertido en el director del 'Museo internacional del Espionaje de Estados Unidos'. Aunque ya retirado, ha querido explicar a un equipo de Antena 3 Noticias qué papel juega el espionaje ruso en el complejo y convulso panorama geopolítico actual.

Antes de comenzar la entrevista, ha echado la vista atrás en su carrera, en la que llegó a coincidir con autoridades españolas. Aún mantiene un buen recuerdo de aquello: "Yo era un joven agente de contrainteligencia. Hace décadas y décadas y décadas. Ahí es donde comencé mi carrera en Inteligencia para detectar, disuadir y perturbar las actividades de Inteligencia hostiles. De hecho, trabajé con las autoridades españolas en la OTAN. España fue un excelente socio de la OTAN y todavía lo es".

Más letal... y una amenaza más grave

El agente retirado afirma que en la actualidad el espionaje ruso se asemeja mucho al vivido a durante la Guerra Fría, aunque con precisiones. La amenaza rusa es mayor: "Hemos dado, simplemente, un giro completo en términos de contrainteligencia. Desde la Guerra Fría, luchada durante décadas entre Occidente y la Unión Soviética, y donde estamos hoy realmente recuerda al pasado, excepto que, diría yo, es más letal y plantea una amenaza aún más grave y peligrosa. No quiero ser histérico al respecto, pero al mismo tiempo, es importante señalar que Rusia es extremadamente peligrosa en términos de sus capacidades de espionaje y capacidades relacionadas con medidas activas, que era una expresión artística que aplicó la Unión Soviética y es adoptada por el actual estado ruso".

Costa se refiere a la desinformación, una de las principales amenazas en las sociedades del siglo XXI, ya que, además de "sembrar desunión" y "causar una interrupción en los gobiernos democráticos (...), se está desarrollando en todo el mundo", explica.

¿Qué ha cambiado?

Las tecnologías han sido clave para los avances sociales, pero también en la evolución del espionaje: "Lo que ha cambiado es el hecho de que las tecnologías hacen que el espionaje sea un mayor desafío en términos de redes sociales, difundiendo desinformación como un incendio. Hemos ido más allá de lo que eran las operaciones de desinformación históricas porque ahora tenemos deep fakes, noticias manipuladas", explica el estadounidense, quien pone la vista en las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar en junio.

"¿Imagina que la tecnología ha cambiado y ha hecho esta amenaza más peligrosa? Absolutamente. De hecho, con las elecciones que vienen en junio, solo la amenaza de la desinformación en lo que llamamos un mundo post-verdad, donde las personas no confían en sus gobiernos, no confían en lo que ven en las redes sociales, o confían en su desinformación".

Un "periodismo sólido" para combatir la desinformación

Christopher P. Costa señala al periodismo y al pensamiento crítico como instrumentos clave para luchar contra esta avalancha de desinformación: "Es un momento loco y confuso para tratar de clasificar la información. Por eso el periodismo sólido y lo que estás entregando es tan importante porque el público, incluidos, por supuesto, los europeos, deben ser conscientes de evaluar la información que están viendo, porque hay desinformación. Hay propaganda. Así que todos tienen que ser buenos consumidores de información y tienen que ser críticos".

Afirma que Europa aún tiene que aprender de Estados Unidos en términos de gestión de la información que se obtiene a través de esta Inteligencia. Costa lo ejemplifica con la Guerra de Ucrania: "Al principio de la guerra en Ucrania, lo que Estados Unidos decidió hacer es revelar que iba a haber información que era desinformación de Rusia, diciendo que Ucrania liberó productos químicos o realizó un ataque químico. En Estados Unidos desclasificó Inteligencia y dijo: "Si el público escucha eso, es desinformación"". Alo que agrega: "En eso, la medida más efectiva fue la idea de propaganda y desinformación para crear un pretexto, una razón por la cual Rusia llevaría a cabo una invasión de Ucrania".

"Lo que Europa tiene que hacer es que tiene que empezar a publicitar los arrestos, la interrupción, el nivel de propaganda que se está desarrollando. Para que los europeos sean conscientes de la profundidad de los tipos de engaño que se van a desarrollar. Así que ese era el siguiente punto que iba a hacer. No es solo Rusia, es China. Y hubo un artículo de noticias que se desarrolló hace un par de semanas. Incluso Canadá tuvo un poco de alboroto, si se quiere, un poco de fricción entre el primer ministro y sus servicios de Inteligencia.

China y Rusia en el centro de la polémica

El ex agente de inteligencia sugiere China y Rusia estarían llevando a cabo un trabajo complementario con el fin de "socavar las democracias". "Todos tenemos que tomar un respiro profundo y entender la dimensión de esta amenaza. Tenemos que educar al público. Bueno, creo que los servicios de contrainteligencia de Europa están bien preparados. Hace solo unos años, 600 oficiales de inteligencia rusos fueron enviados de vuelta desde Europa, a casa, porque fueron identificados. Así que hubo colaboración (...). Lo que creo que necesitamos hacer para pasar al nivel de doctorado es asegurarnos de que el público esté bien informado. Eso sube las cosas un nivel. Los servicios de contrainteligencia están listos, pero ¿está listo el público? ¿Está listo el público para informar a sus servicios de inteligencia cuando algo inusual está sucediendo o sienten que tal vez están siendo desarrollados por un oficial de inteligencia? Dejo eso a Europa y a los países sobre cómo educar a su público."

Redes sociales e 'hiperagresión'

Christopher P. Costa no cree que el fin del espionaje esté cerca, simplemente ha mutado: "No va a desaparecer. Lo que ha cambiado es cuánto se ha proliferado en las redes sociales y el hecho de que Rusia es muy hiperagresiva hoy en día".

Costa ha finalizado la entrevista retrocediendo a su tiempo en la Casa Blanca bajo el mandato de Trump: "No tenía más que profesionales en mi equipo de contraterrorismo. No hubo politización. Nos centramos en mantener a salvo a nuestra nación y trabajar estrechamente con socios extranjeros. Estoy muy orgulloso de eso", agrega. Reconoce que hubo amenazas, "muchas amenazas", aunque durante este periodo, él se mantuvo "fuera de la contrainteligencia y me centré en las amenazas de terrorismo".

"Siempre digo que la mejor reunión que nunca tuve fue con los rusos. Nunca me reuní con rusos mientras estaba en la Casa Blanca. Lo digo, pero fue principalmente porque no tenía negocios de contraterrorismo para hablar con Rusia en ese momento en mi año en la Casa Blanca. Simplemente no surgió. Si hubiera surgido, habría hablado con ellos, pero no lo hice", reconoce.

