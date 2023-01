China ve "inaceptables" los controles Covid a ciudadanos chinos en el extranjero: "No tienen base científica"

Occidente no se fía de la falta de transparencia de las autoridades de China en muchas materias pero, sobre todo, en lo relacionado con el coronavirus. Este tema esta preocupando mucho a diferentes países europeos y temen lo peor. Se estima que en este mes se van a contagiar el 80% de la población en China, suponiendo así unos 1.100 millones de personas.

Se está organizando una reunión de emergencia en la Comisión Europea para ofrecer una respuesta conjunta ante tal aumento de contagios en el gigante asiático. De momento, ya se han empezado a analizar las aguas residuales de los aviones procedentes del país contagiado para buscar si hay posibles variantes del virus. Además, la Unión Europea se ha ofrecido a enviar vacunas gratis para intentar frenar el repunte de casos de Covid-19.

Por otra parte, algunos países europeos también han decidido tomar medidas. Es el caso de España, Italia y Francia, que han organizado controles para exigir test de Covid-19 a aquellos viajeros que vengan de China. El objetivo es que no se repitan las imágenes que estamos viendo estos días en los hospitales de las ciudades chinas, repletos de personas contagiadas.

Enfado en China

Europa prefiera prevenir que curar, pero estas medidas europeas no le han gustado a China. "No tienen base científica. Son inaceptables", ha anunciado Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Igualmente, Europa no se fía de la falta de transparencia de las autoridades asiáticas. Sus datos oficiales registran tres muertes por coronavirus en el último día, pero, al mismo tiempo, reconocen la necesidad de reforzar la sanidad.

"Es importante mejorar los servicios diarios y, sobre todo, en las áreas rurales", ha dicho Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud. Ahí preocupa que se produzca un aumento de contagios por las vacaciones del año nuevo lunar.