Un casero quita las puertas y ventanas de una casa y deja a sus inquilinos a -4ºC por no pagar el alquiler

Los conflictos entre los propietarios de los pisos y sus inquilinos han llevado a tácticas extremas. Es el caso de una familia en Pas-de-Calais, al norte de Francia. El arrendatario ha quitado las puertas y ventanas del apartamento.

La familia, formada por una pareja y dos niñas, vive sin puertas ni ventanas desde hace varias semanas. El propietario de la vivienda consiguió entrar a la vivienda para "realizar trabajos de aislamiento". Sin embargo, ordenó la retirada de las puertas y las ventanas, según 'TF1'.

Fue entonces cuando presentó una denuncia a los tribunales, que han ordenado al propietario que reponga las puertas y las ventanas al considerar que no puede tomarse la justicia por su mano. "Por la mañana, concretamente, hace -4°C. Siempre llevo un abrigo. De todos modos, a primera hora de la mañana, cuando me despierto, me pongo el albornoz y me pongo un abrigo encima", explica la mujer.

El propietario, por su parte, explica que la familia no paga el alquiler y que habían acordado, sin documento oficial, que ella pagaría las nuevas ventanas y puertas. "Vamos a ir a poner este equipo lo más rápido posible. Esta señora no tendrá equipo nuevo. Tendrá el equipo que ha sido desmantelado y lo devolveremos. Y efectivamente, yo también tengo la misión de tenerla pago del condenado", indican.

La familia se vio obligada a poner cartones en las ventanas y a atornillar las persianas para tener seguridad. La mujer explica que siempre han pagado el alquiler en efectivo, pero que no había obtenido recibos por parte del propietario.

Ley de alquiler en Francia

Se trata de una acción ilegal. Según la ley establece que cualquier trabajo que afecte a la habitabilidad de una vivienda debe realizarse con el consentimiento del inquilino y debe garantizar las condiciones de vida adecuadas durante el proceso. Significa que la retirada de puertas y ventanas sin aportar otras soluciones alternativas constituye una violación de la ley francesa y puede estar considerado como acoso inmobiliario.

Las asociaciones vecinales de defensa de los derechos de los inquilinos han mostrado su preocupación ante el aumento de estas tácticas. Según indican, ponen en riesgo la seguridad y salud de las personas afectadas, además de infringir los derechos fundamentales. Ello está penado con hasta siete años de prisión y multas de hasta 200.000 euros.

Es crucial que tanto inquilinos como propietarios busquen vías diplomáticas para llegar a acuerdos, así como que estén informados de sus derechos.

