Carlos Baute, sobre el concierto solidario por Venezuela: "Creo que vamos a conseguir abrir el canal humanitario que tanta falta hace"

El cantante Carlos Baute, que ha participado en el concierto solidario por Venezuela, ha explicado en una entrevista en Antena 3 Noticias que hay una sensación general de esperanza entre el público que no había visto en 21 años.

"Yo creo que vamos a conseguir abrir el canal humanitario que tanta falta hace", asegura muy optimista el cantante, que lamenta que "son más de 300.000 los venezolanos que están en riesgo de morir por falta de medicinas y alimentos".

El venezolano asegura que lo que quieren sus paisanos es que no haya más sangre y que no se pierdan más vidas y pide a los soldados que den la espalda al régimen de Maduro: "Ellos se tienen que dar la vuelta, los soldados y la gente que está abajo, no la cúpula, porque ellos se han enriquecido por el señor ilegítimo, por el narcotráfico y por otras cosas".

Baute asegura haber visto tristeza en la mirada de los soldados y considera que ellos no quieren hacer esto pero que "están adoctrinados y provocados por culpa de ese tirano".

"Ellos son los que se tienen que dar la vuelta y decirle a Maduro que se tiene que ir porque es lo que soñamos todos los venezolanos", asegura el cantante.

Preguntado sobre la llegada al poder de Juan Guaidó, Carlos Baute asegura que gracias a él Venezuela ha recibido gran apoyo de la comunidad internacional: "Nunca habíamos recibido un apoyo internacional tan fuerte. Son más de 160 países que reconocen a Juan Guaidó y que reconocen que el ilegítimo es Maduro", celebra.

Preguntado sobre los disturbios que han tenido lugar en la frontera con Brasil y que han dejado varios muertos y decenas de heridos, Carlos Baute envía sus condolencias a las familias de los fallecidos y asegura que "es terrible que se vayan personas por querer una Venezuela libre y democrática".

Para acabar, el cantante reivindica la paz y subraya: "Queremos paz, no guerra. No queremos sangre ni armas, simplemente queremos que pase la ayuda humanitaria y que Venezuela sea libre".