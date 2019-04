Cañete: "Mi actuación como comisario es intachable para seguir en el cargo"

"Mi actuación como comisario es intachable, (...) me siento plenamente legitimado para seguir en mi cargo", afirmó Arias Cañete a los medios tras su comparecencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE).

Que se produjera la comparecencia a puerta cerrada no fue bien acogido por PSOE, Podemos, IU o ICV, que, tras escuchar sus explicaciones, pidieron la dimisión de Arias Cañete y le acusaron de no asumir su responsabilidad política. Estos grupos insistieron en que esta intervención no fue satisfactoria y piden que el comisario comparezca en la Comisión que la Eurocámara ha creado para investigar las filtraciones de los papeles de Panamá, en los que aparece su esposa, Micaela Domecq.

Sin embargo, los populares -la fuerza mayoritaria en el PE- no se han mostrado partidarios de esta intervención y está por ver si el caso tiene más recorrido parlamentario, una duda que puede empezar a despejarse el próximo viernes, cuando los coordinadores de la Comisión de Asuntos Jurídicos presenten sus conclusiones. Estas conclusiones serán remitidas al presidente de la institución, Martin Schulz, quien decidirá los siguientes pasos a dar, si los hubiera, junto con los líderes de los principales grupos políticos.

"El Parlamento es soberano y le tengo mucho cariño a esta institución, por lo que no tengo ningún problema en comparecer y siempre estoy dispuesto a hacerlo", subrayó Arias Cañete, ante la posibilidad de dar nuevas explicaciones. El comisario se mostró "tranquilo" ante los medios, antes y después de la comparecencia y afirmó que había "aceptado la invitación" de la Eurocámara "en los términos que establece la institución". Arias Cañete aseguró que respondió a todas las preguntas planteadas por los eurodiputados, un total de 29 cuestiones centradas no solo en los papeles de Panamá sino también en el caso Acuamed y en el de la mina de uranio proyectada en Salamanca.