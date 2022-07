Brutal asesinato a plena luz del día en Italia: la gente lo grabó y subió a redes sociales, pero nadie intervino

Alika Ogorchukwu, un manterio nigeriano de 39 años, fue asesinado en plena calle y a plena luz del día tras ser golpeado por un vecino de la localidad costera italiana de Civitanova Marche.

Según informa la televisión pública italiana RAI, el hombre, quien iba acompañado de su pareja, agredió brutalmente al vendedor ambulante hasta que perdió la vida. Ogorchukwu, que deja esposa y un hijo, era conocido en la zona, nunca había generado problemas y, según vecinos citados por la cadena, era un buen hombre.

El agresor es un vecino italiano de la localidad, que inmediatamente fue identificado y detenido por los agentes. Se trata de Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, de 32 años. En su arresto alegó a los agentes que el mantero "molestó" a su novia. La agresión fue grabada por numerosas personas que pasaban por ahí, pero que no intervinieron en ella para frenarla, y ampliamente difundido en redes sociales. En el vídeo se puede ver como el agresor forcejea con la víctima en el suelo. Según testigos presenciales, Filippo atacó al mantero con la propia muleta de la víctima.

Reacciones al brutal asesinato

Varios personajes políticos del país se han pronunciado sobre los hechos, como es el caso del vicepresidente del consejo regional de Ancona, Mirco Carloni, donde publicada su rechazo a la violencia en su cuenta de Facebook. "El brutal asesinato, ocurrido hoy en Civitanova, me deja desconcertado. No hay justificación para la violencia, sea la que sea", manifestaba.

Otras voces como la líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha destacado que "no hay justificación para tal brutalidad" y ha pedido que el "asesino pague caro este horrendo homicidio". A estas protestas se ha sumado la del dirigente de la derechista Liga, Matteo Salvini, quien ha pedido una oración por el fallecido y ha remitido un abrazo a la familia, acompañado de las palabras: "Para el asesino, un castigo seguro y hasta el final. Ciudad de desorden. Violencia de día y de noche. No aguantamos más. La seguridad no tiene color. La seguridad debe volver a ser un derecho".

Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas, ha afirmado estar "atónito" por esta agresión y ha cuestionado a "todos los que han grabado la pelea con el móvil sin intervenir".