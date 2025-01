Bruce Willis reaparece tras los incendios de California con un emotivo mensaje

Como consecuencia de los estragos que han dejado los devastadores incendios en California, han sido muchos los famosos que salieron a relatar sus experiencias en primera persona, a contar que perdieron sus lujosas mansiones y a agradecer las labores que llevaban a cabo los servicios de emergencia del país. Este jueves, fue el actor Bruce Willis el que sorprendió a todos al reaparecer públicamente en medio de la batalla contra la enfermedad que padece. El artista se ha sumado a esta ola de agradecimientos.

Fue Emma Heming, la esposa del actor, la que ha compartido en sus redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, un vídeo en blanco y negro donde se ve a Bruce Willis con una gorra de los Yankees de Nueva York. En las imágenes se puede ver al actor estrechando la mano de un agente de la policía de Los Ángeles. El clip, que está acompañado por la canción de Led Zeppelin "Going to California" corresponde a este jueves, día 16 de enero.

Junto a las imágenes, la pareja del intérprete escribió, a modo de explicación: "Cada vez que se cruza con un socorrista, Bruce no se pierde la oportunidad de mostrar su gratitud con un sincero apretón de manos y un gracias por su servicio. Ayer no fue diferente. Esto me llena el corazón", escribió Tallulah Willis, la hija menor de Bruce y su exesposa, Demi Moore, en la publicación de Heming.

Pero este no fue el único mensaje que la publicación recibió. Cientos de fans, amigos, compañeros y colegas del actor se alegraron de poder verlo y han reaccionado a esta difusión a través de la red social.

Diagnóstico que cambió su vida

El vídeo publicado esta semana es el primero en el que se ve al artista de 69 años de edad desde marzo de 2022, cuando su familia anunció que le habían diagnosticado afasia, un trastorno del lenguaje, y que por lo mismo se alejaría de la actuación.

En la mencionada fecha, el círculo familiar más cercano de Bruce Willis anunció que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje.

Como consecuencia de ello, se retiró de la actuación, poniendo fin a una carrera de más de cuatro décadas en la que dejó un legado con películas icónicas como "Duro de Matar" y "Pulp Fiction". Aunque no se especificó la causa exacta de la afasia, se ha señalado que Bruce Willis sufrió múltiples lesiones durante su carrera cinematográfica, lo que pudo haber influido en su condición.

Menos de un año después, en febrero de 2023, la familia reveló que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas menores de 60 años. En un comunicado difundido, sus seres queridos describieron la enfermedad como cruel y destacaron la falta de tratamientos efectivos. "Aunque es doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro", concluyeron.

