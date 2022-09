En un día histórico para la política de Reino Unido, Boris Johnson se ha despedido como primer ministro mostrando su apoyo público a Liz Truss: "Sé que hará todo lo posible para sacar a este país de la crisis". La primera ministra electa venció en la votación final al exministro de Finanzas, Rishi Sunak, por un 57,4% de los votos, un margen mucho más ajustado del que se esperaba, dado que los sondeos auguraban una victoria de Truss con más de un 60% de los votos.

Johnson ha pedido unidad, al igual que hiciera Sunak este pasado martes, de cara a evitar nuevos enfrentamientos dentro del Partido Conservador, que, pese a su mayoría absoluta, sufre una crisis interna que no se vivía desde la salida de Margaret Thatcher en el año 1990. Johnson no ha querido despedirse sin agradecer a su familia y a los compañeros que le han apoyado durante su etapa como premier. Ha dado agradecimiento hasta a Dylan, su perro.

En un mensaje de unidad, Johnson también ha hecho una referencia indirecta a la unidad de Reino Unido, señalando que "nuestra unión es más fuerte que aquellos que la quieren romper". La primera ministra electa, Liz Truss, ha advertido de que no permitirá un nuevo referéndum de independencia de Escocia, el cual había convocado la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, para el próximo octubre de 2023, nueve años después de la votación en la que ganó la opción de mantenerse en Reino Unido.

Muchos retos para Liz Truss

La primera ministra electa de Reino Unido, Liz Truss, tiene por delante muchos desafíos en los dos años que le quedan de legislatura. Entre sus promesas, además de impedir un nuevo referéndum en Escocia, pretende rebajar impuestos, excluir un posible racionamiento de energía, endurecer la respuesta a Rusia por la invasión a Ucrania y mantener la fortaleza del Reino Unido fuera de la Unión Europea, siendo una firme defensora del Brexit.

Truss será la 17ª persona que gobierne con Isabel II como reina. Asimismo, será la tercera mujer que gobierne en Reino Unido tras Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019). Sus dos predecesoras terminaron con grandes crisis internas que acabaron lapidando sus opciones de continuar en el cargo, al igual que le ha ocurrido a Johnson. No obstante, Truss viene con fuerza y ya advierte de que no se va a dejar pisotear de ninguna manera.