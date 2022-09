Quién es Liz Truss y cuáles son sus planes como primera ministra de Reino Unido

Liz Truss será la nueva primera ministra de Reino Unido, en sustitución de Boris Johnson tras ganar las primarias conservadoras que se han celebrado durante todo el mes de agosto en el Reino Unido. En total unos 160.000 militantes del Partido Conservador han podido votar de forma digital o por correo postal. Lizz Truss ha logrado el 57,4% de los votos frente al 42,6% que ha conseguido Rishi Sunak.

La hasta ahora ministra de Exteriores destaca por tener un perfil claramente liberal en lo económico y aboga por disminuir la presión fiscal frente al ex titular de Economía, Rishi Sunak, su adversario, que aplicó subidas en su mandato.

Truss representa el ala más liberal de los conservadores partidaria de un menor peso del gasto público y de una menor carga fiscal. Además, juega con la ventaja de su trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores con numerosos acuerdos comerciales entre el Reino Unido y diferentes países después de la salida de la Unión Europea. En cuanto a la guerra de Ucrania, Truss ha sido favorable a enviar armas a Ucrania para hacer frente a la guerra, intensificar las sanciones contra Rusia y rechazar hacer concesiones territoriales a Rusia a cambio de abrir un proceso de paz. En este aspecto se ha alineado con el camino marcado por su predecesor Boris Jonhson en adoptar la postura más dura posible contra el Kremlin.

Leal a Boris Johnson

Rishi Sunak, el exministro de finanzas se impuso en todas las rondas anteriores pero el hombre que hizo caer a Jonhson parece haber perdido el favor de los militantes conservadores. Liz Truss, la actual ministra de Exteriores, leal al dimitido Johnson, se clasificó in extremis en la última ronda por detrás de Sunak.

Truss se ha presentado como la nueva Thatcher prometiendo una bajada de impuestos y la retirada de algunos de los impuestos anunciados por Sunak durante los dos años que fue el titular de Finanzas de Johnson, como el de la seguridad social y el de sociedades. Truss, además, ha prometido un paquete miles de millones en ayuda a las personas que no puedan pagar la factura del gas y de la luz y que no lleguen a fin de mes, pero sin precisar de cuánto sería esta bonificación. Sunak ha acusado a Truss de no ser realista con sus promesas, ya que no se puede ofrecer una bajada importante de impuesto y a la vez prometer ayudas sociales de hasta 50.000 millones de euros.

Truss, de 47 años, comenzó su carrera en la izquierda y en los verdes, fue la presidenta de los liberales demócratas, centristas, durante su época universitaria y ha terminado en la bancada derecha de los conservadores. Hizo campaña a favor de la Unión Europea (UE) en 2016 y terminó siendo la más más ferviente defensora del brexit. De su pluma salió la ley que pretende eliminar partes del acuerdo firmado con la UE y entre sus proyectos está la activación del artículo 16 del Protocolo fronterizo norirlandés.

Los pesos pesados del partido han mostrado su apoyo a Truss y la confianza de esta en la victoria es tan grande que ya ha empezado a perfilar su gabinete. El martes será nombrada por la reina Isabel II como primera ministra en el castillo de Balmoral, en Escocia.