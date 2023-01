Boris Johnson afirma que Putin lo amenazó por teléfono con enviar misiles "en un minuto"

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, ha confirmado a la BBC que el presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a amenazarle con un ataque con misiles durante una llamada telefónica "extraordinaria" y "muy larga", justo antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Según Johnson en dicha conversación el líder del Kremlin le dijo que "solo tardaría un minuto" en llevar a cabo un ataque. "Me amenazó en un momento y me dijo: 'Boris, no quiero lastimarte, pero, con un misil, solo tardaría un minuto'. Creo que por el tono relajado y la indiferencia que tenía solo estaba jugando para que negociara", ha detallado Johnson.

Rusia ha salido al paso de las declaraciones y no ha tardado en desmentirlas y calificarlas de "mentiras". "No, lo que dijo el señor Johnson no es verdad, y más exactamente, es mentira. Si se trató de una mentira intencionada, surge la pregunta de con qué objetivo eligió esta forma de expresarse, y si no fue intencionada, fue porque no comprendió qué le decía el presidente Putin. Entonces surge un sentimiento de incomodidad con los interlocutores de nuestro presidente. Lo repito nuevamente de modo oficial: es mentira. No hubo ninguna amenaza con un ataque de misil", ha comentado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Reino Unido se suma al envío de tanques

Recientemente el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que Reino Unido suministrará tanques de batalla de primera línea a Kiev. En concreto enviará una partida de tanques Challenger 2, en concepto de ayuda militar contra la invasión rusa.

El presidente ucraniano ha aplaudido el gesto de Reino Unido, al igual que lo ha hecho con Polonia, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, que también han prometido facilitar blindados a Ucrania. A pesar de ello, la OTAN teme que estos movimientos puedan ser consideraros por Rusia como una intensificación a la guerra.