Los bombardeos no cesan en Gaza y Hamás rechaza la propuesta de Egipto mientras no cesen los ataques

Continúan los bombardeos en Gaza. No hay respiro, ni siquiera en Navidad, las fuerzas israelíes continúan atacando con dureza toda la Franja de Gaza.

En las últimas horas ha habido varios ataques en zonas de Jan Yunis. Estos se intensifican incluso sobre campos de refugiados como el de Al Maghazi, en el centro de la Franja. Los hospitales están colapsados y las ambulancias no paran de trabajar llevando y trayendo heridos. La mayoría son niños, incluso bebés. La situación dentro de los hospitales como el de Al Quds, es dramática.

De momento no hay previsto ningún alto el fuego. Hamás ha rechazado la propuesta de Egipto, dice que no va a negociar mientras no cesen los ataques en Gaza y tampoco se plantea un intercambio de prisioneros. En Gaza no hay lugares seguros ni para enterrar a los fallecidos, se improvisan funerales en medio de la calle.

Netanyahu visita Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha visitado a sus tropas en el norte de Gaza y ha asegurado que: "La guerra continuará hasta el final. No se detengan. La guerra continúa hasta el final. Hasta que terminen, nada menos que eso" .

También ha expresado su orgullo por sus soldados. Es la segunda visita conocida del líder israelí a Gaza desde que comenzó la guerra. Diecisiete soldados israelíes murieron entre el viernes y el domingo en la ofensiva militar contra Hamas en la Franja de Gaza.

Netanyahu también está bajo presión sostenida por parte del público israelí para liberar a los rehenes restantes tomados cautivos durante el ataque de Hamás. Algunos familiares de los rehenes han abucheado a Netanyahu en el Parlamento. Estos portaban carteles con las fotografías de algunos retenidos y gritaban en repetidas ocasiones, "¡Ahora!", en referencia a la exigencia al Gobierno israelí de traer de vuelta y con vida a los secuestrados en manos de la milicia islámica desde el pasado 7 de octubre.