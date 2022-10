Berlusconi aviva la polémica tras filtrarse nuevos audios suyos: "¿Zelenski? No digo lo que pienso"

Aunque tenga 86 años, Silvio Berlusconi no tiene intención alguna de retirarse, y mucho menos, de dejar de ser el centro de todas las miradas. El magnate y líder de los conservadores de Forza Italia vuelve a estar situado en el centro de la polémica después de que se hayan filtrado nuevos audios suyos, en los que critica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y asegura que son los ucranianos los culpables de la guerra por no someterse al yugo de Rusia.

En estos nuevos audios, Berlusconi evita pronunciarse sobre el líder ucraniano: "¿Zelenski? No digo lo que pienso". Culpa a "la resistencia ucraniana" de que la guerra continúe e insiste en que mantiene una buena relación con el presidente de Rusia, Vladímir Putin: "He reavivado las relaciones con el presidente Putin. Tanto es así, que para mi cumpleaños, me envió 20 botellas de vodka y una carta muy dulce. Me dijo que soy el primero de sus cinco verdaderos amigos".

La Unión Europea ha mostrado un cabreo monumental, recordando a Berlusconi que el vodka ruso forma parte de las sanciones a Rusia, y que, con sus declaraciones, está fomentando un apoyo a Rusia que casi nadie pretende avivar en el bloque comunitario. El Partido Popular Europeo, donde está integrada la formación de Berlusconi, rechaza las declaraciones de 'Il Cavaliere' y asegura que Vladímir Putin es "un criminal de guerra" por sus acciones en Ucrania.

Berlusconi se erige como el salvador

Lejos de rectificar en sus declaraciones, Berlusconi ha querido mostrase como el único capaz de afrontar los liderazgos que afronta Europa y el resto del mundo: "En el mundo occidental no hay líderes. No los hay en Europa, ni en los Estados Unidos de América. No te digo las cosas que sé, pero no hay líderes reales... ¿te hago sonreír? El único líder verdadero soy yo". Estas declaraciones no han dejado indiferente a nadie y llegan en medio de la formación del nuevo gobierno italiano.

La líder de Fratelli d´Italia, Giorgia Meloni, que encabezará el próximo Ejecutivo de Italia en coalición con Lega y Forza Italia, ya valora tomar medidas y una de ellas pasa por excluir a Silvio Berlusconi de su gobierno. Aceptará que haya ministros de Forza Italia, pero no va a permitir la integración del ex primer ministro en su gabinete, más aún después de haberse filtrado los polémicos audios, y habiendo apoyado ella a Ucrania frente a la agresión rusa.