Berlusconi no descarta volver al parlamento italiano tras casi una década de ausencia: "Me lo están pidiendo"

Silvio Berlusconi no deja de ser noticia en Italia. El ex primer ministro italiano, a sus 85 años, renunció hace unos meses a ser candidato a la Jefatura del Estado y ahora se plantea presentarse para el Senado a las elecciones generales del 25 de septiembre.

Casi una década después de ostentar su último cargo electo, el político asegura estar recibiendo peticiones para volver incluso desde fuera de su partido. "Muchísimas personas me presionan y me lo piden, no sólo de Forza Italia. Creo que me presentaré al Senado", aseguró en declaraciones recogidas por Radio Anch'io.

El partido que preside el exministro, 'Forza Italia', forma parte del bloque de derechas que parte como favorito de cara a los comicios según los sondeos. Juntos a ellos, 'Hermanos de Italia' de Giorgia Meloni y la 'Liga' de Matteo Salvini podrían conformar una triple alianza para marcar el rumbo de Italia.

Fraude, escándalos y problemas de salud

Berlusconi, que cumplirá los 86 años pocos días después de los comicios, ha estado en la primera línea de la política italiana durante las últimas décadas hasta el punto de ostentar el cargo de primer ministro en tres ocasiones diferentes entre 1994 y 2011.

Y casi siempre, rodeado de polémicas y escándalos. Tanto es así, que en 2011 se vio obligado a dimitir tras la pérdida de confianza de la cámara por culpa de cuatro procesos judiciales abiertos y en 2013 acabó siendo expulsado del Senado después de ser condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal.

Además, el empresario y político ha recibido numerosas acusaciones de delitos de índole sexual, el último de ellos hace apenas unos meses cuando la fiscalía italiana abrió un nuevo caso en su contra por soborno y utilización de "esclavas sexuales".

Por otro lado, los problemas de salud y su avanzada edad son otros de los factores que habían mantenido a Berlusconi en un segundo plano político. El exministro superó un cáncer de próstata y una cirugía cardíaca en 2016, y desde que contrajo COVID-19 en 2020 sus apariciones e ingresos en hospitales son recurrentes.