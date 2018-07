El Banco del Pireo confirma que el lunes no abrirán los bancos griegos

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de medidas de control de capitales en todo el país, comenzando por el cierre provisional de los bancos a lo largo del día de mañana.



En un discurso televisado, el primer ministro acusó al Banco Central Europeo de obligarle a tomar esta decisión. Tsipras ha realizado una llamada a la calma y ha garantizado la seguridad de los depósitos de los ciudadanos griegos.



Tsipras anunció que ha solicitado nuevamente a los acreedores una prórroga del rescate, petición rechazada por el Eurogrupo este sábado. En un mensaje televisado tras un Consejo de Ministros de emergencia, Tsipras informó de que ha pedido al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y a los líderes de la eurozona una prórroga de unos días.

El consejero delegado del Banco del Pireo, Anthimos Thomopoulos, también ha confirmado este domingo que los bancos griegos no abrirán este lunes, después de que los acreedores rechazaran la petición de Atenas de prorrogar el programa de rescate.



El CEO de uno de los principales bancos del país zanjó con un tajante "No" la pregunta de si las entidades bancarias abrirían mañana. De igual modo, la bolsa griega también permanecerá cerrada a lo largo de todo el día de mañana, según fuentes de la agencia Reuters.



¿Cierre más de un día?

Los bancos griegos permanecerán cerrados varios días y no solo el lunes como se ha anunciado ya, según ha informado el diario económico 'Financial Times', que cita fuentes oficiales.



Previamente, el diario 'Proto Thema' había informado de que el cierre se prolongaría hasta el próximo 6 de julio, día posterior al referéndum sobre la negociación con la troika, pero este dato no se ha podido confirmar de manera independiente.



Según las fuentes del 'Financial Times', las restricciones que aprobará el Gobierno griego incluyen restricciones a las transferencias al extranjero y a la retirada de efectivo de los cajeros automáticos.



Además se paralizará el cobro de choques y los depósitos a plazo fijo quedarán bloqueados. También, y como informaron previamente fuentes de la agencia Reuters, se prevé el cierre de la Bolsa de Atenas.