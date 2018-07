Bana Alabed, la niña de siete años que relataba el infierno de vivir en Alepo ha sido evacuada de la ciudad

Bana Alabed, la niña siria que contaba desde Twitter las consecuencias de la guerra en Alepo, ha sido evacuada de esta ciudad del norte de Siria en el marco del proceso acordado por el régimen y los rebeldes bajo los auspicios de Rusia y de Turquía, según ha informado una organización no gubernamental turca. En su cuenta de Twitter la organización no gubernamental turca IHH ha informado de que Bana Alabed ha sido evacuada con su familia en un convoy que ha sacado del este de Alepo a 1.500 personas a bordo de 21 autobuses y ha mostrado una imagen de la niña sonriente posando con uno de sus cooperantes. "Bana Alabed ha sido rescatada de Alepo con su familia" "Esta mañana, Bana Alabed ha sido rescatada de Alepo con su familia. Les damos una cálida bienvenida", ha señalado IHH, en un mensaje en su cuenta de Twitter. Bana Alabed se ha hecho famosa por los testimonios que ha ido publicando en inglés con la ayuda de su madre sobre las consecuencias de la guerra en el este de Alepo y sobre cómo afrontaba la vida en una zona marcada por los bombardeos y las penurias. En su cuenta, la pequeña, de siete años, ha ido mostrando cómo la guerra destrozaba su barrio y cómo se encontraba ella y su familia. Su cuenta ha acumulado más de 320.000 seguidores y ha atraído la atención de la prensa internacional. Estos son algunos de los tuits en los que ha contado la pesadilla vivida en Alepo.

How are you my friends? . We are okay today, God bless you. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/IKQYjc9YIA — Bana Alabed (@AlabedBana) 31 de octubre de 2016

I think my childhood is stolen by the war but I fight for my childhood again under the bombings. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/OOOrZO5c4X — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de noviembre de 2016

2 bombs hit nearby us as you can see, huge smoke into the sky. - Fatemah #Aleppo pic.twitter.com/w02iD0ns8T — Bana Alabed (@AlabedBana) 18 de noviembre de 2016

Publicidad