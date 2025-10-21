Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a una mujer por abandonar a su hija de 9 años durante ocho horas en su coche: la menor murió por un golpe da calor

La detenida dejó a la menor dentro del vehículo con las ventanas bajadas y provisiones mientras estaba en el trabajo. Cuando regresó, la menor había perdido el conocimiento y presentaba un color azulado.

Gbemisola Akayinode, de 36 a&ntilde;os

Gbemisola Akayinode, de 36 años

Adrián Ballesteros
Publicado:

Gbemisola Akayinode, una mujer de 36 años residente de Texas, fue arrestada por las autoridades estadounidenses por la muerte de su hija de 9 años, Oluwasikemi Akayinode, en un nuevo caso de abandono infantil. Un descuido atroz que por desgracia ocurre a menudo.

Encerrada ocho horas a 37º

En el caso Akayinode, los hechos ocurrían el 1 de julio de este mismo años, en plena ola de calor en Texas. La madre se dispuso a ir al trabajo a las 5.45 de la mañana, pero antes de eso dejó a la menor dentro su vehículo, con la excusa de no tener dinero para pagar una canguro, de forma consensuada. La abandono con comida, agua, un ventilador recargable y las ventanillas traseras bajadas hasta la mitad. Nada sirvió para salvar la vida de la menor, que al pasar más de ocho horas allí encerrada, falleció por un fuerte golpe de calor.

A las 14.00 horas la madre regresó del trabajo y accedió al coche, donde se dio cuenta que su hija no respondía y tenia al tez completamente azul. Gritó inmediatamente pidiendo auxilio, era tarde la menor ya había muerto. Convirtiéndose en otra víctima de la irresponsabilidad de determinados padres y sumándose a la lista de los 30 menores fallecidos, en lo que va de año en EEUU, por esta circunstancia, según la organización 'KidsAndCards.org'.

Detención de la madre

La mujer, asustada por la situación, defendió que debido a su situación económica ya había dejado a la menor en esa situación en otras ocasiones y no había pasado nada. Testimonio que fue desmentido por las autoridades que determinaron que era una falacia.

Ahora, cuatro meses después, el delito ha sido calificado como un homicidio al determinar que la menor si murió por un golpe de calor. Según un alguacil del condado de Harris (Texas), la mujer ya ha sido arrestada y pagará por sus actos.

