Así es el huevo de pascua más grande del mundo, pesa 55 kilos y está relleno de chocolate con leche

La Semana Santa es tiempo de procesiones, pero también de sabrosos postres. Las torrijas tienen acento español, pero hay algo típico de la Pascua que trasciende fronteras, hablamos de los huevos de chocolate.

Estas vacaciones son época de muchísimo trabajo en Cadbury World. "La Pascua y el chocolate van de la mano. Y la Pascua es una época de mucho trabajo para nosotros en Cadbury World. Por eso, siempre queremos hacer algo realmente especial en Pascua para unirnos a las celebraciones. Este año, para conmemorarlo, hemos creado el Mega Mini Huevo, que pesa 55 kilos y tardó dos días en ser elaborado por nuestros talentosos chocolateros", explica Claire Fielding, maestra chocolatera.

Relleno de chocolate con leche por dentro su caparazón es crujiente. El huevo más grande del mundo en un momento en el que el precio del chocolate también se ha encarecido. Chris Jaccarini, analista sénior de alimentación y agricultura en la Unidad de Inteligencia Energética y Climática (ECIU) indica al respecto que "los precios del chocolate han subido de forma considerable en los últimos años, aproximadamente dos tercios en los últimos tres años, y eso solo en el Reino Unido. Pero prevemos que estas tendencias se repiten en todo el mundo, ya que los precios del chocolate están regidos por los mercados mundiales de materias primas."

Por ello cobra importancia destacar que de este gigante huevo no se va a desperdiciar nada ya que Nathan Barnett, gerente general de Cadbury World explica que "todas nuestras creaciones de chocolate, una vez expuestas, las volvemos a derretir en nuestra Zona de Interacción. En esta zona, los visitantes pueden jugar con el chocolate, ya sea dibujando o atemperándolo. Y reutilizamos ese chocolate una y otra vez. Simplemente lo volvemos a derretir, así que no se desperdicia nada".

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