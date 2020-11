Así cuenta la prensa de Estados Unidos la victoria de Joe Biden en las elecciones de EEUU 2020

Las portadas de los principales medios internacionales han contado hoy 8 de noviembre de 2020 la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris. Así es cómo los periódicos estadounidenses han contado los resultados de las elecciones de EEUU 2020.

Durante la jornada de ayer 7 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, hora peninsular, fue irreversible el recuento de votos en el estado de Pensilvania. El escrutinio de los últimas papelas en el estado clave decidió el ganador de las elecciones de Estados Unidos 2020. El candidato demócrata Joe Biden consiguió sobrepasar la mayoría necesaria de 270 votos electorales tras conseguir los 20 delegados del estado. Los medios internacionales han hecho eco de la victoria de Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, primera mujer en ostentar ese cargo en toda la historia de los Estados Unidos.

Diarios estadounidenses

El resultado de las elecciones presidenciales es anunciado en Estados Unidos a través de los medios de televisión en directo. Esta mañana los diarios estadounidenses destacan el evento político en todas sus cabeceras. 'The New York Times' elige 'Biden beats Trump' y hace referencia a la alta participación de la ciudadanía estadounidense en unos comicios con una 'inusual perdida del presidente en funciones'. El periódico apela a la declarada estrategia de Trump de acudir al Tribunal Supremo para recurrir los votos por correo y denunciar un supuesto robo de las elecciones presidenciales. 'The Washington Post' escribe 'Biden defeats Trump' y como el resto de medios ha recalcado la hazaña de la vicepresidenta electa Kamala Harris al ser primera mujer en ostentar ese cargo en Estados Unidos. 'USA Today' ha llevado a portada un análisis de los resultados electorales y centra sus informaciones de portada en las erróneas predicciones de los sondeos y encuestas.

Los medios locales del estado de Nueva York, como 'The New York Post' titula 'It's time Joe' - Es la hora Joe- y afirma: "Después de 144 millones de votos, cinco días de recuentos y una chirriante victoria en los estados del cinturón de óxido, finalmente América da su veredicto...". Durante la jornada de ayer miles de ciudadanos neoyorkinos salieron a las calles para destejar el triunfo de Joe Biden. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, ha dado esta mañana la enhorabuena al presidente y la vicepresidenta electos después de "oscuridad, la división y el odio de los últimos cuatro años", en referencia a la Administración Trump. 'Boston Sunday Globe' ha recalcado el carácter histórico de estas elecciones, escribe 'Biden, Harris, and History'. El candidato demócrata ha sido el presidente electo más votado con más de 74 millones de votos contados hasta ahora, superando los dos mandatos de Obama.

Prensa europea

La prensa gala ha dedicado sus editoriales a analizar la victoria de Biden y afirma la persistencia del 'trumpismo' en el futuro del país. El periódico conservador 'Le Figaro' debate sobre cómo será la administración del candidato demócrata tras las acusaciones de Trump sobre el supuesto fraude electoral y la división política del país. El presidente ha conseguido más de 71 millones de votos en los comicios, siendo el candidato republicano más votado de toda la historia de Estados Unidos. "El futuro presidente tendrá que endurecer su juego y tomar altura para ganar la legitimidad que se le niega", ha destacado el editorial firmado por el director del diario, Philippe Gélie. Le Parisien ha recalcado el carácter especial de estos comicios, vividos casi como un referéndum a favor o en contra de Trump, mientras el diario progresista Libération ha llevado en portada la bandera estadounidense bajo el titular 'La esperanza de una América'.

En Reino Unido, The Sunday Times titula 'Sleepy Joe wakes up America' -Joe el dormilón despierta América-, en referencia al mote de Biden por su adversario político y elige una imagen de las celebraciones vividas durante la jornada de ayer. Tras la publicación de los últimos recuentos en Pensilvania y las confirmaciones de las principales cadenas televisivas, miles de estadounidenses salieron a las calles para celebrar la victoria del nuevo presidente electo. The Guardian, ofrece un especial de análisis sobre los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses y lleva a portada el perfil de Biden con el titualr 'On the brink' -A punto-. Después de la noche electoral del supermartes, empezó el proceso de recuento de votos de unas elecciones con una participación histórica. Tras cuatro días de agonía para el partido demócrata, y en contra de las predicciones de las encuestas, Biden ganaba las elecciones por un margen muy ajustado con su rival político Donald Trump.

La prensa española despierta con imágenes del discurso a la nación ofrecido por Joe Biden y Kamala Harris. 'El País' titula 'Biden derrota a Trump' y 'ABC' y 'La Razón' más escuetos con 'Biden' y 'Era Biden'.