Un asesor de Trump se desmaya en pleno discurso durante un evento republicano

El estratega político, Alex Bruesewitz, que trabajó en la campaña de 2024 de Donald Trump, se ha desmayado mientras daba un discurso en directo en Nueva York. El joven de 27 años se encontraba en la 112ª gala anual de los Jóvenes Republicanos de Nueva York junto a otras figuras relacionadas con el presidente electo Donald Trump, como Steve Bannon y Dan Scavino. Bruesewitz, que es el director ejecutivo de la consultora X Strategies, era uno de los invitados de honor del evento que se celebró este pasado domingo.

La caída se produjo frente al político británico Nigel Farage. Bruesewitz comenzó a remolcar las palabras: "Estoy olvidando mis palabras", dijo antes de quedarse en silencio durante cinco segundos antes de caerse al suelo. Varios asistentes acudieron rápidamente al escenario para darle asistencia al joven asesor.

Reacciones al incidente

Tras el incidente, Trump entró al evento por videollamada para enviar sus mejores deseos a su asesor. "Sé que Alex va a estar bien porque es un tipo duro. No hay duda de eso. Así que quiero saludar a Alex porque es un tipo muy especial", señaló el presidente electo en directo en el evento republicano.

Además, el maestro de ceremonias y exasistente del líder del Partido Reformista de derecha británica, Raheem Kassam, tranquilizó a los asistentes asegurando que Bruesewitz estaba bien. "Hablé con nuestro amigo Alex Bruesewitz y, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo: "¿Al menos me veo bien?" le dije: 'Alex, usaste la gravedad como no he visto a nadie usarla antes en su vida", dijo Kassam. "Pero él se está recuperando ahí atrás, así que aplaudidlo para que os escuche".

Jack Posobiec, otro activista político que se encontraba en el evento, también aseguró a través de X (anteriormente Twitter) que pudo hablar con Bruesewitz después del incidente. "Está siendo examinado por el médico después de sufrir un breve desmayo en el escenario. Todos los niveles están normales. Lo único que me preguntó fue: "¿Se veía genial?". Además, señaló que la “causa más probable” del desmayo fue la “deshidratación” y las “piernas bloqueadas”.

Trump, protagonista del evento

El evento estuvo centrado en gran medida en la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos. No obstante, los asistentes también celebraron la absolución de Daniel Penny, un ex marine que fue acusado de matar a un indigente tras estrangularlo en el metro el pasado año. “Daniel Penny se convirtió en el héroe popular que necesitamos en una América posconstitucional asediada por amenazas internas y existenciales. Penny recibió un juicio tan justo como el que podría haber recibido en la ciudad de Nueva York", señaló el presidente del club, Gavin Wax.

